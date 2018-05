Deputatul Dumitru Lovin l-a interpelat pe ministrul Economiei. Vrea la Ocnele Mari al doilea Praid

La sugestia unor jurnalişti din presa audiovizuală, deputatul Dumitru Lovin, preşedintele ALDE Vâlcea, i-a transmis o interpelare lui Dănuţ Andruşcă, ministrul Economiei. Printre altele, parlamentarul i-a semnalat acestuia că potenţialul minei turistice de la Ocnele Mari, obiectiv gestionat de E.M. Râmnicu Vâlcea – sucursală a Societăţii Naţionale a Sării S.A., nu este valorificat suficient.

„Spre deosebire de alte saline din ţară, cea de la Vâlcea s-a dezvoltat până la un punct, după care, lucrările de modernizare au stagnat. Asta deşi, ca şi celelalte, are un potenţial incredibil. Unul dintre motive ar putea fi lipsa investiţiilor, a unor proiecte europene sau guvernamentale care să permită dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de agrement din salină, aşa cum s-a întâmplat la Praid ori în alte zone. Şi la Ocnele Mari s-ar putea realiza un proiect integrat foarte interesant, având în vedere faptul că, în localitate, există două ştranduri cu apă sărată şi nămol sapropelic şi, în continuare, se fac investiţii în centre de agrement”, a argumentat deputatul Dumitru Lovin.

Reprezentantul ALDE i-a reamintit ministrului Economiei că Ocnele Mari se află la doar opt kilometri de Râmnicu Vâlcea, aproape de Valea Oltului, într-o zonă pitorească, cu tradiţie în turismul balnear (Călimăneşti-Căciulata, Băile Olăneşti, Băile Govora etc.). „Oraşul Ocnele Mari are chiar şi povestea necesară unui proiect cum ne dorim – conform descoperirilor arheologice, aici a fost vestitul centru tribal «Buridava». Având resursele necesare, având posibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile, având tot ceea ce trebuie pentru a valorifica Salina Ocnele Mari, ce ne reţine să nu acţionăm?”, a întrebat, retoric, preşedintele ALDE Vâlcea.

