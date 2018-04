Deputatul Cocoș, participant la dezbaterea „Traficul ilicit de mărfuri – cauze, efecte, soluții”

Deputatul Vasile Cocos, membru al Comisiei de buget–finanțe din Camera Deputaților, a participat marți, 17 aprilie, la Palatul Parlamentului – Sala drepturile omului, la dezbaterea cu tema „Traficul ilicit de mărfuri – cauze, efecte, soluții”, organizată de Comisia de Buget – Finanțe – Bănci din cadrul Camerei Deputaților, condusă de Marius Constantin Budai – președinte, alături de membrii comisiei de buget – finante din Senat, condusă de Viorel Arcaș – președinte. La dezbatere a participat și ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, care – prin intervențiile sale – a reușit să dea un plus de valoare dezbaterii și să clarifice multe din problemele ridicate de participanți. Au participat, de asemenea, în calitate de invitați, reprezentanți ai industriilor afectate de traficul ilicit de mărfuri, precum și șefi ai instituțiilor de stat cu rol și atribuții în domeniu: Marius Atomei – director general al ANAF–DGV, Adrian Videanu – director ANAF – DGV, Raluca Maria Tincu – inspector general adjunct antifraudă, Teodor Alexandru Georgescu – inspector general adjunct antifraudă, Marin Turică – comisar șef împuternicit de la Poliția de Frontieră Română, Alexandru Enăchescu – comișar șef Poliția Română, Marius Pîrvu – președinte ANPC. „Am concluzionat cu toții că e nevoie de măsuri și termene concrete care să conducă la stoparea traficului ilicit de mărfuri, care are o serie de efecte negative grave asupra bugetului de stat, pieței interne de mărfuri, nivelului forței de muncă și, nu în ultimul rând, asupra sănătății românilor. Am realizat importanța implicării imediate și directe a Parlamentului, a Guvernului, a instituțiilor specializate și a asociațiilor de profil în găsirea celor mai realiste măsuri în combaterea și reducerea efectelor traficului ilegal de mărfuri și, în mod deosebit, al țigărilor, alcoolului, pieselor auto și a altor mărfuri care pun în pericol viața și sănătatea românilor”, declară deputatul Cocoș.