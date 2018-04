Deputatul Buican susține, pe baza cifrelor, că România înregistrează cel mai mare deficit de la criza economică încoace

Deputatul Cristiam Buican spune că prezentarea datelor privind execuţia bugetară aferentă primelor două luni ale anului 2018 ne dezvăluie un adevărat dezastru fiscal-bugetar, România înregistrând cel mai mare deficit de la criza economică încoace. Astfel, deficitul bugetului general consolidat înregistrat de ţara noastră în primele două luni ale acestui an este de 5,5 miliarde de lei, respectiv 0,59% din PIB. Comparativ, în anul 2017, România înregistra un excedent de 0,05% din PIB. Mai mult decât atât, datele prezentate de Ministerul Finanţelor Publice ne arată că statul a scăpat de sub control cheltuielile bugetare, acestea crescând cu 38,5% faţă de anul 2017, în timp ce încasările la bugetul de stat au crescut doar cu 21,3%.

Preşedintele PNL Vâlcea consideră că cel mai îngrijorător lucru al datelor prezentate de Ministerul Finanţelor Publice privind datele bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2018 îl reprezintă faptul că, într-o perioadă bună de creştere economică, România înregistrează un deficit record, specific perioadelor de criză. Parlamentarul liberal este de părere că aceste rezultate nefaste înregistrate în ianuarie şi februarie reprezintă doar vârful aisberg-ului dezastrului realizat de marea „revoluţie fiscală” implementată de PSD-ALDE la finele anului trecut şi ar trebui să dea serios de gândit decidenţilor guvernamentali, dacă nu doresc să arunce România în prăpastia unei noi crize economice.

„Dacă după două luni avem deficit de 0,59% din PIB şi ritmul se păstrează, până la jumătatea anului vom depăşi deficitul de sub 3% asumat de România prin buget şi în faţa organismelor europene. Dacă acest deficit ar fi realizat exclusiv din investiţii, parcă am mai avea o şansă de redresare, însă nu e deloc aşa. Toţi economiştii cu care intru în contact, toţi oamenii de afaceri cu care vorbesc şi majoritatea specialiştilor în economie sunt extrem de îngrijoraţi şi spun că PSD şi ALDE aruncă România într-o nouă criză. Din păcate, costurile acesteia vor fi plătite de toţi cetăţenii, nu doar de cei care au votat PSD-ALDE sau cei care încă îi mai susţin. În doar 15 luni de guvernare, cei de la PSD şi ALDE şi-au dovedit incompetenţa şi lipsa de înţelegere a mecanismelor economice şi pentru asta ar trebui să îşi dea singuri demisia. România înregistrează una din cele mai bune perioade economice de după criza mondială şi avem deficit bugetar uriaş, avem inflaţie record, ratele la bănci au crescut simţitor, utilităţile şi combustibilul s-au scumpit, datoria publică a crescut în termeni nominali, investiţiile publice nu există, încrederea mediului privat în economie s-a prăbuşit şi cursul euro stă să explodeze. În loc să ne fie mai bine, reprezentanţii PSD-ALDE fac tot posibilul să ajungem toţi la sărăcie, chiar şi într-o perioadă economică bună”, a declarat deputatul Buican.