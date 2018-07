Deputatul Buican se îmtreabă: „Rădulescu nu înţelege, nu poate sau nu vrea???”

Tronsonul de autostradă Sibiu – Piteşti ar trebui să reprezinte prioritatea absolută în materie de construcţie de autostrăzi în România şi dezideratul în jurul căruia toţi decidenţii judeţului Vâlcea ar trebui să facă front comun în vederea susţinerii, pe toate planurile, a acestui important proiect. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă, PSD dovedind că nu vrea să facă în ruptul capului acest tronson de autostradă. În timp ce decidenţii guvernamentali tratează acest tronson la secţiunea „şi altele”, cei judeţeni sunt total dezinteresaţi, fie din nepricepere, fie din nepăsare. În urma unui întreg şir de acţiuni şi demersuri realizate de către deputatul Cristian Buican privind susţinerea proiectului autostrăzii Sibiu-Piteşti, concluziile sunt sumbre pentru judeţul Vâlcea: niciun reprezentant al PSD de la nivel judeţean nu face vreun demers de susţinere a acestei investiţii, iar celor de la nivel central nu le pasă.

Prin intermediul unui răspuns la una din interpelările parlamentarului liberal Cristian Buican, Ministerul Transporturilor recunoaşte că, până în prezent, nu a făcut niciun demers în vederea conectării municipiului Râmnicu-Vâlcea cu viitoarea autostradă şi că obiectivul „«Drum de legătură Autostrada Sibiu-Piteşti (Tigveni) şi Municipiul Râmnicu-Vâlcea», obiectiv care este asimilat Secţiunii 6 al autostrăzii Sibiu-Piteşti” nu are nici măcar documentaţia pentru a demara procedura de achiziţie publică pentru Elaborarea Expertizei Tehnice, a Studiului de Fezabilitate şi P.A.C. De asemenea, prin intermediul aceluiaşi document, reprezentanţii PSD de la Ministerul Transporturilor recunosc că nici pentru „secţiunile 2, 3 şi 4 ale autostrăzii Sibiu-Piteşti nu au fost încă demarate procedurile de achiziţie publică”, ceea ce înseamnă că de un an şi jumătate de când se află la guvernare, nu au mişcat o hârtie pentru aceste secţiuni de autostradă. Nici în privinţa secţiunilor 1 şi 5 lucrurile nu sunt încurajatoare: după ce se lăudau încă de la începutul anului 2017 cu licitaţia organizată pentru acestea în vederea proiectării şi execuţiei, nici până acum nu avem finalizată această procedură. „De fiecare dată când PSD e la guvernare, proiectul autostrăzii Sibiu-Piteşti este amânat, reziliat, prelungit. În ultimii 10 ani de când mă zbat pentru acest proiect, de fiecare dată când PSD a deţinut Ministerul Transporturilor, lucrurile fie au stagnat, fie au mers în ritm de melc. Aşa este şi de un an şi jumătate. Din păcate, nici de la nivel judeţean, niciun reprezentant al PSD nu face nimic pentru acest proiect vital pentru dezvoltarea Vâlcii. Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Rădulescu Constantin, ar trebui să se lege cu lanţurile în faţa Ministerului Transporturilor, însă el nici măcar nu dă un telefon la colegii săi PSD-işti din Minister să vadă ce este cu acest proiect. Chiar dacă minţea mult, măcar răposatul Cîlea apela de fiecare dată la colegii săi PSD pentru a întreba de soarta autostrăzii Sibiu-Piteşti. Rădulescu şi ai lui nu fac absolut nimic. Am ajuns la concluzia că Rădulescu ori nu înţelege mecanismele unui astfel de proiect de anvergură, ori nu poate, ori nu vrea. Altă variantă nu există. Eu m-am convins: cât timp PSD va fi la guvernare, autostrada Sibiu-Piteşti nu se va face”, a declarat deputatul Buican.