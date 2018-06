Deputatul Buican îi cere premierului Dăncilă să aloce fonduri localităţilor vâlcene lovite de furia apelor

Prin intermediul unei interpelări adresate direct prim-ministrului României, parlamentarul liberal Cristian Buican i-a solicitat imperativ Vioricăi Dăncilă să aloce, din fondul de rezervă aflat la dispoziţia instituției pe care o reprezintă, sumele necesare remedierii efectelor calamităţilor din ultima perioadă din judeţul Vâlcea. Așa cum se cunoaște, în urma ploilor însemnate, cu episoade violente de vijelie, grindină sau descărcări electrice, foarte multe gospodării şi obiective de infrastructură au fost afectate grav sau chiar distruse, în peste 30 de localităţi din judeţul Vâlcea.

Preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Buican, i-a transmis premierului Dăncilă că „ţinând cont de faptul că, în acest an, bugetele administraţiilor publice locale sunt mai mici decât cele din anii precedenţi, consider că este de datoria guvernului să aloce, de îndată, fondurile necesare remedierii efectelor calamităţilor naturale, în conformitate cu rapoartele întocmite de instituţiile judeţene responsabile”. Parlamentarul liberal a subliniat şi faptul că judeţul Vâlcea este pe primul loc în topul judeţelor în ceea ce priveşte fenomenul alunecărilor de teren şi că autorităţile guvernamentale nu au luat nicio măsură de prevenire a acestui fenomen.

Deputatul Buican i-a solicitat Vioricăi Dăncilă să aloce localităţilor afectate, în maxim 30 de zile, fondurile necesare remedierii efectelor calamităţilor înregistrate, în conformitate cu rapoartele operative ale instituţiilor abilitate judeţene şi ale comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Mai mult decât atât, parlamentarul liberal vâlcean militează pentru introducerea în legislaţie a obligativităţii autorităţilor centrale în privinţa alocării fondurilor pentru remedierea efectelor calamităţilor.

„Precipitaţiile abundente au făcut prăpăd în judeţul Vâlcea. Din informaţiile mele, avem peste 30 de localităţi afectate, unde se înregistrează pagube însemnate, de la poduri, podeţe sau drumuri distruse, până la inundarea unor gospodării sau distrugerea culturilor agricole. Ţinând cont că bugetele locale sunt oricum mici, consider că este de datoria Guvernului să aloce de urgenţă banii pentru obiectivele de instrastructură distruse. I-am solicitat acest lucru direct doamnei prim-ministru, împreună cu o situaţie a solicitărilor de acest gen din ultimii 10 ani şi rezoluţiile acestora. Astfel, vom vedea foarte clar câţi bani a alocat Guvernul României în ultimii 10 ani judeţului Vâlcea în raport cu solicitările transmise. De asemenea, recomand autorităţilor judeţene să găsească surse de finanţare pentru a iniţia un proiect pilot judeţean de prevenire a fenomenului alunecărilor de teren şi a inundaţiilor, în special în zonele unde, an de an, avem probleme. Mai bine să tratăm cauza, de la rădăcină, decât să cheltuim an de an fonduri însemnate pentru remedierea efectelor calamităţilor naturale”, a mai declarat Cristian Buican.