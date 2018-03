Demisionând din fruntea PNL Râmnicu Vâlcea, Victor Giosan a ales familia

Marți după-amiază, liberalul Victor Giosan a demisionat din funcția de președinte al organizației municipale Rm. Vâlcea. Iată cum a motivat demisia: „Din data de 1 februarie sunt mult plecat din Râmnic, într-un proiect la Chișinău. În plus, au apărut diferențe de opinie cu o parte dintre membrii BPJ și dintre primarii liberali. Ele au devenit evidente odată cu postarea mea publică de duminică referitoare la pensiile speciale. Cristi Buican nu m-a forțat și nici sugerat vreodată să plec. Dimpotrivă, într-o discuție de la sfârșitul ianuarie, când i-am explicat noua mea situație profesională, m-a încurajat să continui”. În plus, Victor Giosan are anumite probleme personale care nu-i mai permiteau să se ocupe și de organizația politică.

„Nu numai jocurile interne sunt importante, ci și principiile și valorile”

Reamintim că joi, 15 martie, Biroul Permanent Județean al PNL Vâlcea a decis să susțină o moțiune a Ligii Aleșilor Locali în favoarea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene – demnitari locali. „Am participat pe grupurile interne la discuțiile anterioare acestei decizii, mi-am spus răspicat punctul de vedere și consider că acesta trebuie făcut public, având în vedere importanța subiectului și momentului. Nu numai jocurile interne sunt importante, grupurile de presiune și influență, ci și principiile și valorile. Și până la urmă, așa cum se poate observa dacă ești puțin atent, acestea se răzbună dacă nu sunt respectate, măcar la un nivel minimal. Consider această decizie o dublă eroare: tactică și strategică. Tactică pentru că pune filiala PNL Vâlcea în opoziție cu pozițiile publice foarte hotărâte ale președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, dar decizia este și inutilă: (1) nu poate îndrepta pensiile mici ale foștilor primari, unul din motivele mereu invocate, pentru că va acționa numai pentru viitor – așa a decis CC când a respins încercarea anterioară de a institui un astfel de sistem; (2) actualele salarii ale demnitarilor locali sunt suficient de mari pentru a le asigura și prin sistemul normal de contributivitate o pensie decentă, evident direct proporțional cu numărul de mandate. Această decizie este, însă, o mare eroare strategică, pentru că va afecta grav capacitatea PNL de a se individualiza și de a fi credibil ca principală alternativă față de PSD, mai ales în Râmnicu Vâlcea. În contextul în care sunt semne evidente de amenințare a democrației pluraliste în România, iar aici amintesc discuțiile despre o posibilă lege anti-defăimare și cazul Cristian Preda, în care politicile și «revoluția fiscală» a celor trei guverne succesive PSD&ALDE din ultimul an produc efecte tot mai vizibil nocive societății, iar PSD pierde peste 10% în toate sondajele din ultimul timp, este o mare greșeală ca preocuparea noastră la Vâlcea să fie susținerea extinderii sistemului de privilegii pentru anumite demnități publice. Nu avem cum să explicăm publicului necesitatea și moralitatea unui sistem de pensii speciale pentru demnitarii locali, în condițiile în care salariile lor ajung acum la niveluri de 19.000 lei și peste. Orice comparație cu sistemul de pensii speciale al magistraților și militarilor este nepotrivită – repet ceea ce am spus în mod repetat: a face politică, a ocupa demnități publice alese sau numite este o activitate strict voluntară, extra-profesională, bazată exclusiv pe vocație, un nivel ridicat de competență obținut în activități non-politice, respectarea unui set de valori și dorința de slujire a comunității, nu o profesie permanentă supusă pericolelor și constrângerilor foarte stricte. Soluția nu este să supralicităm politicile populiste, catastrofale ale coaliției PSD-ALDE și să copiem sistemul lor de privilegii oligarhice, profund opuse spiritului liberal autentic, ci dimpotrivă să ne diferențiem din punct de vedere principial și al acțiunii politice cât mai mult. Chiar și dintr-o perspectivă populistă decizia BPJ este greșită ținând cont de faptul că sondajele de opinie arată o mare majoritate a publicului (spre 90%) care se opune sistemului de pensii speciale, mai ales pentru politicieni (aleși locali, parlamentari). Eu sunt convins că numai o atitudine publică hotărât și credibil anti – PSD-ALDE, susținută de inițiative politice corespunzătoare poate duce la creșterea PNL, mai ales în mediu urban. Acest lucru înseamnă la Râmnicu Vâlcea inclusiv o atitudine netă de opoziție fata de administrația Mircia Gutău – PSD-PER-ALDE. A face politică înseamnă mai mult decât a ajunge la putere prin promisiuni populiste profund nerealiste și a guverna numai pentru a păstra puterea cu orice preț, astfel încât să fie obținute accesul la banii publici și imunitatea absolută: singurele obiective reale ale oligarhiei PSD-ALDE (și PER în cazul Râmnicului)”, a transmis Victor Giosan.

Buican: „Poziția lui Giosan este la fel de extremistă ca cea a celor care consideră că trebuie să aibă pensii speciale”

Liderul județean al PNL spune că, pe fond, poziția lui Giosan privind pensiile sociale este corectă. „Consider că, pe fond, Victor Giosan are dreptate, însă este la fel de extremist ca cei care consideră că trebuie să aibă pensii speciale. Există, în țara noastră, categorii sociale precum parlamentari, polițiștii, militari, personal din justiție care beneficiază de astfel de pensii. Pe de altă parte, sunt mari categorii defavorizate, inclusiv primari. De aceea, consider că PNL trebuie să formuleze un program care să dea răspuns la nevoile societății, să ofere o viziune obiectivă asupra pensiilor speciale. Am propus deja o discuție mai largă, care să soluționeze această discuție”, declară Cristian Buican.

Grig Crăciunescu sau Bogdan Popescu?

Conform statutului, locul lui Giosan va fi luat de unul dintre vicepreședinți, adică Grigore Crăciunescu sau Bogdan Popescu. La următoarea ședință a Biroului Politic Municipal, membri acestuia vor vota pentru unul dintre cei doi, care va asigura conducerea organizației până la organizarea de alegeri. L-am întrebat pe președintele Cristian Buican dacă demisia lui Giosan afectează strategia partidului pentru alegerile locale din 2020. „E prematur să discutăm despre candidatul PNL la Primăria Râmnicului, dar vă pot spune că anul acesta vom face anumite studii sociologice pentru un profil de candidat. Apoi, vom comanda un sondaj de opinie, astfel încât să identificăm doi-trei candidați care să intre într-o competiție internă pentru a ajunge să candideze pentru Primărie”, a mai spus președintele Buican.