Declarație politică a senatorului Romulus Bulacu: Guvernarea PSD/ALDE – un bilanț trist, un viitor sumbru

Prin intermediul unui comunicat de presă, senatorul PNL Vâlcea Romulus Bulacu a prezentat o declarație politică citită recent de la tribuna camerei superioare a Parlamentului României. Titlul acestei declarații este „Guvernarea PSD/ALDE – un bilanț trist, un viitor sumbru”. În rândurile de mai jos, vă prezentăm integral textul declarației politice:

„După aproape 2 ani de guvernare, constat că vocabularul limbii române este sărac în termeni pentru a evalua corect activitatea și «realizările» actualei guvernări. Incompetență? Incapacitate? Iresponsabilitate? Puțin spus.

Într-un an în care țara noastră ar trebui să atragă atenția prin evenimentele dedicate Centenarului, completând imaginea unui stat consolidat și puternic, cu istorie și tradiție, actualul cabinet distruge prestigiul și direcția României atât în plan intern, cât și extern. Circul a devenit o politică de stat, iar incompetența și hoția sunt ridicate la rang de virtute.

Un bilanţ real la aproape jumătate de mandat PSD-ALDE ar cuprinde următoarele:

Instituții ale statului român, care până mai ieri erau un etalon de seriozitate și disciplină, sunt aruncate în derizoriu și prinse în hora fanatismului politic.

Ramuri ale agriculturii românești sunt afectate dramatic de pesta porcină, iar autorităţile sunt depăşite de situaţia extinderii virusului de la un judeţ la altul.

Noul an școlar aduce în atenția opiniei publice aceleași vechi probleme. Mulţi dintre elevi vor merge în şcoli care au wc în fundul curţii sau nu au apă curentă, nu au autorizaţii sanitare sau de stingere a incendiilor. În plus, copiii vor studia manuale pline de greşeli, iar produsele lapte şi corn vor ajunge, din nou, cu întârziere.

Sistemul de pensii din România s-a transformat într-o ștafetă a bombei cu ceas. Până la momentul 0 se prezintă ca un «Caritas», numai că piramida are baza întoarsă, iar punctul de sprijin este din ce în ce mai firav și mai superficial.

Justiția? Zeița Themis ridică din sprânceană pe sub eșarfa transparentă și zâmbește amabil infractorilor, dar, mai ales, faptelor de corupție.

Infrastructura este la pământ. Nici acum, la 100 de ani de la Marea Unire, regiunile istorice nu sunt unificate, ele figurând ca simple puncte cardinale pe harta traficului rutier. Sute de promisiuni, 0 km de autostradă. Dar pentru ministrul Şova este un aspect pozitiv, pentru că «autostrăzile ne alungă investitorii».

Premierul României? Cea mai mare catastrofă politică postdecembristă. Orice ieșire publică se transformă într-o gafă care discreditează imaginea actualului cabinet, și, nu în ultimul rând, a românilor de pretutindeni.

Investițiile lipsesc cu desăvârșire, absorbția fondurilor europene este la minim, tarifele la utilități anunță noi creșteri, banii devin tot mai ieftini, iar creditele tot mai greu de accesat. «Mulţumită înfăptuirii marelui program socialist», 35% din unităţile administrative teritoriale din România sunt în pragul falimentului. Inflaţia anuală a urcat la 5,2%, în luna august, după ce alimentele s-au scumpit cu 4,1%, iar produsele nealimentare cu 6,7%. De la începutul anului, gazele s-au scumpit cu 16%, serviciile poştale cu 21%, combustibilii cu 6%, legumele cu 4,4%. Sunt cifre care demonstrează vulnerabilitatea economiei românești. Dar cum în matematica PSD «12 este mai mare decât 16» nu este de mirare că situația economică, deși dă cu rest, indiferent de baza de calcul, în comunicările PSD și ALDE este prezentată pe plus. Guvernul a ajuns la fundul sacului! Ce se va întâmpla rămâne de văzut, însă un lucru este cert. România a devenit o țară nesigură din punct de vedere economic și a început să se împrumute săptămânal la rate din ce în ce mai ridicate. Asta arată disperare și lipsă de viziune, iar scenariul Greciei nu pare unul atât de îndepărtat nici pentru țara noastră.

Avem o țară aruncată în haos, unde lipsa profesionalismului guvernării nu pare că mai deranjează pe cineva. Mult mai interesante sunt micile picanterii scoase la iveală de minipuciul psd-ist ce a stârnit adevărate controverse naţionale.

În plan extern, septembrie a fost începutul anului european. Preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene este un moment ce ar trebui să genereze o îmbunătățire a imaginii României și a guvernării, în plan internațional. Dar, evenimentele ultimilor 2 ani, ar putea amâna această onoare pentru România, aşa cum chiar oficialii europeni au declarat. Sancţionarea recentă a Ungariei prin activarea articolului 7 din Tratatul UE este un precedent extrem de periculos, care ar trebui să sune ca un ceas deșteptător pentru autoritățile române. Acelaşi ceas care trebuia să-i amintească premierului român de ora sosirii lui J.C. Junker pe aeroport. Dar cine să înţeleagă? Nu m-ar mira ca UE să ne lase în curând, cu ochii la răsărit, cu bocceluța la spinare și ceva datorii pentru generațiile viitoare. Dar, chiar şi într-o asemenea ipoteză, mă îndoiesc că doamna Dăncilă şi tandemul Dragnea-Tăriceanu ar putea pricepe vreodată răul făcut…”, se arată în amplul text semnat de senatorul Romulus Bulacu.