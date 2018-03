Declaraţie politică a deputatului Cristian Buican: „Emigraţia, principala problemă a României”

Zilele trecute, deputatul vâlcean Cristian Buican a urcat la tribuna Parlamentului pentru a prezenta câteva date, extrem de îngrijorătoare, de care nimeni nu vorbeşte, dar care conturează cea mai stringentă problemă a României: plecarea cetăţenilor activi din ţară. „Din păcate, în ciuda gravităţii fenomenului emigraţiei, decidenţii PSD-ALDE ocolesc acest subiect, din motive ce probabil ţin de incompetenţa acestora în vederea rezolvării acestei probleme. Conform unui raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite, România se află pe locul doi în lume, după Siria, ţară aflată în război civil, la fenomenul emigraţiei. Conform ONU, în perioada 2007-2017, 3,4 milioane de români au plecat din ţară. Adică 17% din populaţia României. Dacă aceste cifre nu vă îngrijorează, vă pot spune că la fiecare 6 minute, un român părăseşte România„.

„De la revoluţie şi până azi, am pierdut în medie 85.000 de locuitori pe an, adică un oraş de mărime medie din România, în fiecare an, negreşit. Din păcate, analiza detaliată a fenomenului emigraţiei în România dezvăluie adevăruri dureroase şi triste. De exemplu, conform INS, în anul 2016, peste 210.000 români au plecat din ţară pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, iar din aceştia peste jumătate sunt tineri între 20 şi 39 de ani. Dacă ne uităm şi la nivelul de pregătire al celor care pleacă, ne piere şi orice urmă de speranţă. Din păcate, toate aceste date statistice, descriu o dramă naţională: viitorul acestei ţări fuge de această ţară! În tot acest timp, actualii guvernanţi, colegii noştri de la PSD şi ALDE, propun proiecte şi programe care nu numai că nu stopează plecarea românilor din ţară, ba chiar o încurajează. Astfel, două publicaţii prestigioase, Liberation şi Forbes, ne-au dedicat ample analize privind emigraţia la finele anului trecut. Conform acestor analize, instabilitatea legislativă, corupţia şi slaba calitate a serviciilor publice reprezintă principalele trei motive pentru care românii aleg să plece din ţară. Dacă ne gândim la anul 2017, putem observa cu uşurinţă cum modelul de comportament guvernamental implementat de PSD-ALDE coincide cu principalele trei motive pentru care românii părăsesc ţara. Din păcate, nu există niciun semn încurajator privind schimbarea modelului de management guvernamental într-un sens în care să sperăm la stoparea acestui fenomen de emigraţie accentuată. Din păcate, nu există soluţii magice la problema emigraţiei. Se vede acest lucru din eşecul tuturor programelor guvernamentale destinate celor care doresc să se întoarcă în ţară. Până nu vom avea predictibilitate legislativă şi servicii publice de calitate, comparative cu cele din vest, românii nu vor veni acasă. Iar acest lucru se poate face prin reforme profunde în educaţia, sănătate şi administraţie. Până nu vom avea infrastructură de transport europeană, niciun român nu se va gândi serios să se întoarcă acasă. Cei care locuiesc deja în state din vestul Europei au standarde înalte în privinţa moralităţii în politică sau a pregătirii profesionale a celor propuşi în funcţiile publice. Românii care au plecat deja afară şi-au dat seama că guvernanţi de la PSD şi ALDE au comportamente contrare aşteptărilor şi năzuinţelor lor. Dacă nu vom lua măsuri urgente, dacă nu vom creşte calitatea serviciilor publice, dacă nu vom reforma administraţia, dacă veţi continua asaltul asupra justiţiei şi dacă nu vom europeniza politica şi modalitatea de cheltuire a banului public, nu vom putea niciodată să câştigăm această luptă cu plecarea cetăţenilor din România!”, a transmis Buican de la tribuna Parlamentului.