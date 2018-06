De Ziua Mondială a Mediului, Directorul Voicescu, gazda elevilor de la Școala nr. 2

Astăzi, este marcată, în Râmnic, Ziua Mondială a Mediului. Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, prin directorul Alin Voicescu, organizează, la sediul instituției, o acțiune de conștientizare a elevilor privind importanța protejării mediului înconjurător. Este vorba despre lecții deschise, prezentări de materiale video și dezbateri pe tema poluării cu plastic, participanți fiind elevi de clasa a III-a, de la Școala Gimnazială „I. Gh. Duca” din municipiu.

Ziua Mondială a Mediului, inițiată de Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) în anul 1972, este sărbătorită anual, pe data de 5 iunie, de comunități din întreaga lume. De atunci, acest eveniment a devenit un prilej pentru ca oamenii din întreaga lume să se angajeze activ în protejarea mediului. Prin tema din acest an, „Combate poluarea cu plastic”, factorii responsabili și comunitățile sunt îndemnați să se unească și găsească alternative durabile la utilizarea excesivă a plasticului care poluează oceanele și ne amenință sănătatea. Conform datelor ONU, în fiecare an, cel puțin 13 milioane de tone de plastic ajung în oceane, echivalentul unui camion complet de gunoi descărcat la fiecare minut; în ultimul deceniu, am produs mai mult plastic decât în tot secolul trecut; 50% din plasticul pe care îl folosim este de unică folosință; cumpărăm 1 milion de sticle de plastic la fiecare minut; plasticul reprezintă 10% din totalul deșeurilor generate.