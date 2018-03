De Centenar, Costeștiul se înfrățește cu Ostrița

• edilul Peștereanu și omologul său Vasile Țurcanu au bătut palma la Horezu

În cadrul manifestărilor dedicate centenarului Unirii Basarabiei cu România, la Horezu, a poposit o delegație de români din sudul Ucrainei, mai precis Ținutul Herța. Vizita a fost posibilă după înfrățirea oficială dintre Cetatea Olarilor și Hotin. Între românii de peste hotare care au ajuns la Horezu s-a aflat și primarul localității Ostrița, Vasile Țurcanu (foto, dreapta). Misiunea acestuia a fost de a încheia o înfrățire cu Costeștiul. Primarul Toma Peștereanu (foto, stânga) explică: „Duminică seara, în cadrul manifestării „Uniți în cuget și simțiri. O sută de ani de la Unirea Basarabiei cu România” la Horezu, a ajuns o delegație de români din Ținutul Herța. Este vorba de Școala Populară de Artă și Civilizație Românească „Ciprian Porumbescu” Cernăuți. Noi, Costeștiul, am fost reprezentați de Ansamblul „Floricica. Mi-a făcut o deosebită bucurie și onoare să-l cunosc pe domnul primar Vasile Țurcanu, din Ostrița. Împreună cu dumnealui, am decis să punem bazele primei înfrățiri oficiale pe care Costeștiul o face în cei peste 505 ani de existență. Este un gest simbolic în anul Centenarului și mi se pare cel mai natural și frumos mod de a marca acest moment. În perioada următoare, vom accelera toți pașii birocratici iar, în vară, am decis să le facem o vizită fraților noștri din Ucraina!”

Ostrița este un sat reședință de comună în raionul Herța din regiunea Cernăuți (Ucraina). De anul trecut, prin unirea satelor Mahala, raionul Noua Suliță și Ostrița, raionul Herța are circa 12.000 locuitori, preponderent români (moldoveni). Satul este situat la o altitudine de 196 metri, în partea de nord-vest a raionului Herța, pe malul râului Prut.

Localitatea Ostrița a făcut parte încă de la înființare din regiunea istorică Bucovina a Principatului Moldovei. În ianuarie 1775, ca urmare a atitudinii de neutralitate pe care a avut-o în timpul conflictului militar dintre Turcia și Rusia (1768-1774), Imperiul Habsburgic (Austria de astăzi) a primit o parte din teritoriul Moldovei, teritoriu cunoscut sub denumirea de Bucovina. După anexarea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic în anul 1775, localitatea Ostrița a făcut parte din Ducatul Bucovinei, guvernat de către austrieci, făcând parte din districtul Cernăuți (în germană Czernowitz).

După Unirea Bucovinei cu România la 28 noiembrie 1918, satul Ostrița a făcut parte din componența României, în Plasa Cosminului a județului Cernăuți. Pe atunci, majoritatea populației era formată din români.

Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov (1939), Bucovina de Nord a fost anexată de către URSS la 28 iunie 1940. Bucovina de Nord a reintrat în componența României în perioada 1941-1944, fiind reocupată de către URSS în anul 1944 și integrată în componența RSS Ucrainene.

Începând din anul 1991, satul Ostrița face parte din raionul Herța al regiunii Cernăuți din cadrul Ucrainei independente. La recensământul din 1989, numărul locuitorilor care s-au declarat români plus moldoveni era de 2.965 (324+2.641), reprezentând 91,97% din populația localității.