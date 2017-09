Dacă e să ne luăm după autorități, Autostrada Pitești – Sibiu este o prioritate continuă

Vinerea trecută, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Ford, premierul Mihai Tudose a oferit mai multe declarații. Printre aspectele de business care au fost abordate în cadrul respectivei întâlniri de la Palatul Victoria, premierul României a oferit câteva declarații legate de veșnica «preocupare» a autorităților din țara noastră, anume îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Tudose a fost de părere că industria auto este de o importanță vitală pentru economia românească, însă a recunoscut că, la rândul ei, această industrie are nevoie de sprijinul susținut și constant al autorităților din țara noastră. Astfel, una dintre cele mai bune forme de sprijin, de care industria auto are nevoie ca de aer, este dezvoltarea infrastructurii rutiere. În context, în timpul întrevederii la care am făcut referire, Mihai Tudose a discutat cu vicepreședintele Ford, Andrew McCall, despre intențiile pe care statul român le are în ceea ce privește dezvoltarea a două importante căi rutiere. Ambele vor porni din preajma orașului Pitești (care are asigurată o legătură rapidă cu Bucureștiul), fiind vorba despre Autostrada Pitești – Sibiu, respectiv legătura dintre Pitești și Craiova.

Însă, dacă autoritățile tot vorbesc despre aceste priorități, nu ne putem întreba cum de autostrada Pitești – Sibiu are care punct (preliminar) de finalizare un moment cuprins undeva în jurul anilor 2023-2025!? Și asta în condițiile de acum, când nu sunt luate în calcul eventuale și foarte probabile întârzieri, contestații la licitații, probleme în atribuirea lucrărilor, dificultăți în ceea ce privește exproprierea celor care dețin terenuri prin zona ce va fi traversată de autostradă, diverse chestiuni legate de avize de la mediu sau pentru site-uri istorice și multe, multe altele. În acest ritm, cu toată «prioritizarea» autostrăzii Pitești – Sibiu, dacă vom ajunge să circulăm de la un capăt la celălalt al ei peste un deceniu credem că ar trebui să ne considerăm totuși norocoși.