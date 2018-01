„Dacă am făcut un lucru bun e acela că am atras specialiști”

• declară dr. Dan Ponoran, managerul SJU Vâlcea

De doi ani și jumătate se află în fruntea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea chirurgul Dan Ponoran, iar ușile Ministerului Sănătății, ale sponsorilor s-au deschis, iar sănătatea vâlceană a înflorit. Nu putem spune doar că da, se vede ceva, ci putem exclama că într-adevăr lucrurile au revenit pe făgașul normal și asta într-un ritm alert. Mai multe despre ce s-a făcut la Spitalul Județean am vorbit, pe scurt, cu managerul Dan Ponoran:

Domnule manager, de când vă aflați în fruntea spitalului, vedem numai realizări, numai lucruri bune…

Dintotdeauna s-au făcut lucruri bune, admirabile în medicina vâlceană. Nu s-au făcut însă publice. Și asta nu pentru că am avea ceva de ascuns. Dar s-au făcut și se fac lucruri de admirat.

Anul 2017 a fost un an plin de realizări, mai ales în ceea ce privește dotarea cu tot felul de aparatură medicală a spitalului.

– Așa este. Ni s-au alocat 7 milioane lei, bani pentru ecografe, aparatură la Radiologie, mese de operație, laparoscop și încă vom mai primi. Veștile bune nu se vor opri aici.

Și anul acesta a demarat cu o veste bună: s-a semnat contractul pentru achiziționarea unui RMN.

– Așa este. Anual, am băgat și noi, cei de la spital, câte 1 milion lei pentru aparatură medicală. Anul acesta, încercăm să achiziționăm aparatură și alte bunuri de 2 milioane lei. Legat de RMN, meritul este al președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, care ne-a ajutat întotdeauna. La nivel național, Ministerul Sănătății a achiziționat 24 de RMN-uri, 14 CT-uri (computere tomograf).

Domnule dr. Dan Ponoran, când estimați că vom avea noul RMN la spital?

– Cred că undeva prin aprilie. Cert e că-n prima jumătate a anului, aparatura va sosi la Spitalul Județean. Probabil, cu ocazia inaugurării RMN-ului, îl vom avea invitat și pe ministrul Sănătății, Florian Bodog. Ne-a ajutat foarte mult.

Așa cum am mai precizat, v-ați zbătut, nu v-ați lăsat și ați deschis multe uși.

– Am avut o echipă minunată alături. Nu doar managerul face toată treaba. Toți din Consiliul director mi-au fost alături, am găsit înțelegere și la Consiliul administrativ, la CJ Vâlcea și mă refer la vicepreședintele Bușu, care este din sistem, dar mai ales la șeful județului, Constantin Rădulescu. Pe această axă există, așa cum și trebuie, înțelegere.

Spuneați, la un moment dat, că vom mai avea vești bune și anul acesta.

– Sper ca și anul acesta să aducem vești bune. Ca și dotări, am mai avea nevoie de ecograf la Spitalul nr.2, aparatură la Gastroenterologie, paturi noi la Spitalul vechi, pe secția Boli Infecțioase. De asemenea, dotarea secțiilor Urologie și Ortopedie reprezintă o prioritate. Și, cum am menționat, față de anul trecut, vom încerca să facem achiziții de 2 milioane lei.

Să vorbim de personalul medical. Cum stăm la acest capitol?

Am vorbit de aparatură medicală și dacă aducem vorba de personal, dacă am făcut un lucru bun, e acela că am atras specialiști. Nu există aparat fără specialist. Cât despre medici, au plecat cam 10% din câți au venit. În prezent, avem un medic plecat temporar, în concediu, și dr. Marinoaica care s-a stabilit în Pitești, de unde era de loc și făcea zilnic naveta. A rămas în locul său dr. Preoteasa, un tânăr de viitor.