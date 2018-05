CS Drăgoești, învinsă de FC Otăsău

• edilul Cătălin Avan, mereu alături de echipa de fotbal din Păușești Otăsău

Pe data de 6 mai, s-a disputat meciul dintre FC Păușești-Otăsău și CS Drăgoești, iar victoria a fost de partea jucătorilor din localitatea păstorită de către edilul Cătălin Avan. Iată ce a declarat primarul la finele competiției: „De când am revenit în fotbal (din 2014, când am finalizat lucrările la terenul de joc de la Barcanele) nu am avut o bucurie mai mare! Azi, cu un arbitraj excelent, cu aproape tot lotul de jucători la dispoziție, am învins detașat, clar, cea mai bună echipă din serie, CS Drăgoești (neînvinsă în retur)! Vreau să mulțumesc public jucătorilor care au venit, în iarnă, de la Progresul Bunești (Cătălin Zotica, Cătălin Ancuța – cel mai bun portar din Liga a IV-a – fratelui său, Adiță Ancuța, Alex Ucă – Cociș, Alex Tonea, Adi Birlic Bunget Alexandru) excelentului jucător și marelui caracter, Andrei Dina, căpitanului nostru, Roman Alin G., care a venit din Germania direct la meci (36 ore pe drum), lui Mihai Tancu Ion, care face naveta la Sibiu pentru fotbal, gemenilor Chițoiu, lui Alex Chițoiu, explozivului atacant Dany Bardac, și, nu în ultimul rând, sărbătoritului de azi, Sorin Șogor – Șone, antrenorul nostru, care a readus liniștea și echilibrul echipei FCPO! Lor și celor doi, Iulian Toabes și omului bun la toate, Vasile Florin Para, care asigură mereu logistica și munca invizibilă la o echipă de fotbal, le spun public: Jos pălăria! Felicitări băieți! Sunteți iarăși o echipa și, mai ales, o familie frumoasă! Mă bucur sincer că sunt primarul vostru!!!”.