Criza de la Mateești: Primarul Alexie își continuă greva foamei!

• o delegație liberală condusă de către șeful administrației a protestat, ieri, în fața Prefecturii

Valerian Alexie a condus, ieri, un grup de câteva zeci de liberali la un protest spontan pe treptele Prefecturii. Așa după cum v-am informat și în edițiile anterioare, impasul administrativ de la Mateești unde liberalii și pesediștii nu se înțeleg asupra nici unui singur proiect în CL, l-a determinat pe edil să adopte o formă de protest extrem: intrarea în greva foamei.

După o scurtă întrevedere în biroul reprezentantului Guvernului, Alexie și-a anunțat oamenii că blocajul persistă: „Plecăm… așa cum am venit! Am respectat și voi respecta, în continuare, această grevă. Nu mă aștept ca lucrurile să se rezolve repede. Așa am simțit eu acum, după discuția cu domnul Prefect. Cred că facem prea multă politică în administrație și de-asta lucrurile nu merg în țara asta. Să se facă politică acolo unde trebuie, adică pe băncile Parlamentului, unde să iasă legi… nu în administrație!”