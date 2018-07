„Cred că vom avea probleme pe finalul de an!”

Primarul liberal din Băile Govora nu este de părere că 2018, anul Centenarului va fi încheiat într-o notă prea veselă de către primarii vâlceni și nu numai: „Cred că vor fi probleme pe finalul de an pentru că măsurile guvernamentale au dezechilibrat multe primării iar inflația a însoțit și îngroșat criza. La împărțirea cotelor din TVA, orașul Băile Govora a primit un cadou nesperat: zero bani! Există o formulă bugetară pe care nu o comentez dar, în aceste condiții, nu văd cum am putea termina anul senini…”

Cioroianu și Baconski, prelegeri pe tema Centenarului

Primarul din Băile Govora vrea să-și completeze programul evenimentelor de Centenar cu câteva nume importante care să susțină diferite seminarii și prelegeri în amfiteatrul local: „Imediat după Florile Govorei, voi lua legpătura cu profesorii Cioroianu și Baconski care să țină prelegeri despre importanța anului 1918, la Cinema. Vrem să completăm această întâlnire cu lansarea albumului foto „Govora în 100 de imagini”. Planul ar fi să aducem și Cenaclul Flacăra pentru un spectacol în aer liber la amfiteatru…”