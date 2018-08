Cozia a ieșit din primul tur al Cupei României

La jumătatea acestei săptămâni s-au derulat mai multe meciuri din primul tur al Cupei României. La Slatina, echipa locală CSM a învins vâlcenii de la Cozia Călimănești cu 3-2 (1-0), toate golurile gazdelor fiind marcate de jucători care sezonul trecut au evoluat în Superliga Vâlcea. Deși a pierdut în această vară majoritatea titularilor din sezonul trecut, Cozia a dat o replică bună la Slatina, în fața unei echipe de nivelul Ligii a III-a, după ce a adus mai mulți jucători de la Flacăra. Călimăneștiul a mers la Slatina cu doar 13 jucători, iar partida s-a disputat pe o ploaie mocănească și un teren greu. Alte rezultate:

Viitorul Liteni (SV) – CSM Paşcani (IS) 3-0

Viitorul Curiţa (BC) – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (NT) 0-2

FC Vultureşti (VS) – Unirea Mirceşti (IS) 0-5

Sportul Ciorăşti (VN) – CSM Focşani (VN) 1-7

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (GL) – Sportul Chiscani (BR) 2-1

Viitorul Ianca (BR) – Victoria Traian (BR) 0-1

Pescăruşul Sarichioi Junior (TL) – Delta Dobrogea Tulcea (TL) 3-1

CS Mihail Kogălniceanu (CT) – Agricola Borcea (CL) 1-3

Mostiştea Ulmu (CL) – ACSM Olteniţa (CL) 6-7 după lovituri de departajare (2-2 după 90 şi 120 de minute, 4-5 la lovituri de departajare)

Viitorul Axintele (IL) – Înainte Modelu (CL) 1-3

FC R Bucureşti (B) – Viitorul Domneşti (IF) 3-0

Argeşul Mihăileşti (GR) – CSO Bragadiru (IF) 0-3

ACS Drăgăneşti-Vlaşca (TR) – Sporting Roşiori (TR) 1-3

Gloria Corneşti (DB) – FC Pucioasa (DB) 2-1

Petrolul Ţicleni (GJ) – Viitorul Şimian (MH) 1-0

CSM Slatina (OT) – Cozia Călimăneşti (VL) 3-2

Victoria Zăbrani (AR) – Millenium Giarmata (TM) 2-0

Dacia Gepiu (BH) – Gloria Lunca Teuz Cermei (AR) 0-5

Sportul Petreşti (AB) – CS Hunedoara (HD) 3-1

Viitorul Şelimbăr (SB) – FC Avrig (SB) 0-2 după prelungiri (0-0 după 90 de minute)

Sticla Arieşul Turda (CJ) – CS Iernut (MS) 4-2

Crasna Moftinu Mic (SM) – Unirea Tăşnad (SM) 0-3

Rapid Jibou (SJ) – Minaur Baia Mare (MM) 0-2

ACS Unu Fotbal Club Gloria (BN) – Unirea Dej (CJ) 2-1

Mureşul Ruşii-Munţi (MS) – Avântul Reghin (MS) 1-5

Nemere Ghelinţa (CV) – KSE Târgu Secuiesc (CV) 1-4