Corespondență din Franța, de la Dr. Irina și Radu Gabriel Dobrescu Ați auzit de Aveze?

Mărturisim, nu am știut că există o băutură alcoolică, numită Aveze. Ca și noi, poate o mare parte a populației României. Este o băutură a cărei sorginte se află în zona centrală a Franței. Aflându-ne în drum spre sudul Spaniei, am poposit pentru o săptămână in Riom-ès-Montagnes, orășel din regiunea Auvergne. În această așezare cu aspect medieval, s-a stabilit o nepoată a noastră, medic și ea. În urmă cu trei ani s-a hotărât, împreună cu familia, să părăsească România, pentru motive deloc greu de înțeles.

Riom-ès-Montagnes, orașul principal al Pays Gentiane, este situat în nord-vestul departamentului Cantal, în inima unor parcuri naturale de vulcani din regiunea de care am mai pomenit. Mica localitate Riom-ès-Montagnes, aflată într-un ținut pitoresc, între comunitățile Monts Dore și Monts du Cantal, la o altitudine de 840 de metri, are doar vreo 2.600 de locuitori. Am reușit s-o străbatem la pas în doar o jumătate de zi, oferindu-ne însă o mare surpriză: aici se fabrică două produse originale, care poartă marca orașului și care l-au făcut celebru în Europa. Dacă de Bleu d’Auvergne („Albastrul din Auvergne”) mai auzisem, acea brânză franceză din lapte de vacă, cu pastă cu mucegai (denumită „brânză albastră”), de băutura Aveze – nici vorbă.

Dar, până a ajunge la această „descoperire”, vă dăm, stimați cititori, câteva informații despre Brânza albastră, ce-i drept puțin cunoscută la noi în țară. Se prezintă sub forma unui cilindru, cu greutatea între 2 și 3 kg. Pasta este de culoare albă sau ivorie, cu mucegai albastru-verzui, distribuit uniform. Brânza, la calitatea de astăzi, a fost creată pe la mijlocul secolului al XIX-lea. În momentul respectiv, brânzeturile produse în regiunea Auvergne aveau o calitate inegală în comparație cu cele Roquefort. Cel care a produs saltul spre o brânză cu calitate și aspect general uniform a fost Antoine Roussel. În tinerețe, lucrase într-o farmacie, când a remarcat că pâinea de secară devine albastră cu mucegai, la fel ca în cazul brânzei. Astfel, i-a venit ideea de a recolta mucegaiul, pentru a-l însămânța în brânzeturi. Tot el a descoperit și procesul care să asigure o distribuție uniformă a mucegăirii: a găurit brânza pentru o bună circulație a aerului. Procesul de fabricație s-a răspândit în toată regiunea, dându-se naștere la mai multe feluri de brânzeturi albastre, în cele din urmă grupate sub denumirea „Bleu d’Auvergne”.

Așadar, de vestita brânză cu mucegai ce se asociază Gorgonzolei și Roquefortului auzisem și am consumat-o de multe ori cu plăcere, dar de băutura Aveze, cum am mai spus, nici vorbă. Așa că am plecat pe… urmele ei. Aveam să aflăm că Aveze este o băutura alcoolică, un lichior de gențiană, conceput de Emile Refouvelet, din Riom-ès-Montagnes. în anul 1929. Produsul realizat de el se va numi, din anul 1930, „Auvergne Gentiane”.

În 1962, va cuceri întreaga Franță, în prezent fabricându-se peste un milion de litri pe an cu un procent alcoolic de 15%, 16% și 18%. La baza acestui delicios produs aperitiv, dar si digestiv stau rădăcinile de gențiană galbenă care cresc în sălbăticie în împrejurimile muntoase din zona Auvergne, care înfloresc prima dată la vârsta de 10 ani și apoi la 3-5 ani. Planta crește la înălțimi de la 1.000 la 1.800 de metri altitudine, rădăcinile ei ajungând la o greutate de 20 kg. După recoltare, spălare, tocare și presare, urmează perioada de nouă luni de macerare, finalizată cu filtrarea infuziei, amestecarea acesteia cu un sirop de zahăr, ce folosește apa locală de munte, apoi îmbutelierea.

Am vizitat fabrica, cu aprobarea simpaticului director Philippe Deriviers, conduși fiind de doamna Natalie Barbat, prezen­tatoare oficială, care ne-a oferit o imagine amănunțită a întregului proces de fabricare, precum și a funcționării utilajelor.

Vizita s-a încheiat cu degustarea celor patru produse finale, trei sortimente de Aveze cu concentrații alcoolice de 15, 16% și 18 % și produsul aperitiv Aveze Cassis, cu aromă de coacăze negre. Iar ca să nu uitam curând de acest produs, am cumpărat câteva sticle cu miraculoasa băutură Aveze, pe care le vom purta cu noi, dragii noștri prieteni din România, pe unde vom călători în continuare, în Maroc și mai apoi pe coasta Algarve din Portugalia, unde, în cele două luni planificate să stăm aici, în liniște și odihnă activă, vom definitiva roma­nul anilor 80, ani ce ne-au marcat viața.