Corespondență de la scriitoarea Victoria Pătrașcu: Zile și nopți de literatură la Istanbul

Pe parcursul a opt zile din luna mai, la Istanbul, a avut loc Festivalul Internațional de Literatură Tanpinar. Purtând numele faimosului poet și prozator turc Ahmet Hamdi Tanpinar, evenimentul adună, an de an, în orașul de la Bosfor, scriitori, editori, traducători, critici și jurnaliști de pretu­tindeni.

Ahmet Hamdi Tanpinar a fost unul dintre cei mai importanţi romancieri şi eseişti din literatura turcă modernă. Între 1942-1946, a fost membru al Parlamentului turc. Este considerat cronicarul burgheziei turce, opera sa fiind comparată cu scrierile lui Marcel Proust. Stilul său a fost influenţat de estetica lui Paul Valery şi de mistica mulsumană. Cărțile sale, „Huzur”, „Institutul pentru corectarea timpului” și „Ploaie de vară” au fost traduse și în limba română, la Editura Vivaldi. Referindu-se la romanul „Huzur”, laureatul premiului Nobel pentru literatură, Orhan Pamuk spunea că este „cel mai important roman scris despre Istanbul”.

Anul acesta, Festivalul Internațional de Literatură Tanpinar a împlinit nouă ani. El reprezintă primul și singurul festival de literatură din Turcia. De la prima ediție și până la cea din acest an, Festivalul a avut 467 de invitați – scriitori din 48 de țări și 124 de profesioniști din domeniul literaturii din 32 de țări.

ITEF – Festivalul Internațional de Literatură de la Istanbul – continuându-și tradiția, a oferit, și în acest an, iubitorilor de literatură turcă și internațională ocazia să se întâlnească într-un cadru larg, ambiant. Autori, editori, agenți literari, critici, traducători, jurnaliști din întreaga lume s-au cunoscut și au putut, timp de opt zile, să schimbe idei, să polemizeze și să descopere multe aspecte venind din diversitatea vocilor literare din Turcia și de aiurea.

Deviza din acest an a festivalului a fost „We Follow Literature”. În colaborare cu Spoken Word Istanbul, ITEF a adus în fața publicului turc oameni de litere din diverse țări ale lumii cu scopul declarat de a redefini literatura ca ramură a artei care poate atinge o audiență mult mai largă. Literatura n-a mai rămas închisă într-un turn de fildeș, ci a coborât în stradă să-și întâlnească cititorii.

Ceremonia oficială de deschidere a festivalului a avut loc în data de 4 mai, chiar la la sediul Institutului Cultural Român din Istanbul, care, de altfel, a fost și partener al acestui eveniment. Am avut onoarea să fiu invitată la festivalul din Istanbul, în acest an, ca reprezentantă a scriitorilor din România. Am participat la secțiunea „European Childrens Writers”, alături de scriitori din Olanda și Franța. Am participat la acțiuni programate în diferite școli și biblioteci din Istanbul, unde am susținut prezentări de cărți și autori, lecturi publice publice din volumul „Ziua în care a fugit somnul” (Editura Cartea Copiilor, 2017). Prima întâlnire a avut loc la Biblioteca Muzeului Literaturii Ahmet Hamdi Tanpınar. Apoi, a urmat o întâlnire cu elevii unei școli din districtul Beyoğlu. Un alt eveniment s-a derulat tot în lumea școlarilor, la Biblioteca pentru copii Turabibaba. Întâlnirile s-au bucurat de interesul micilor cititori din Istanbul, dornici să afle cât mai multe lucruri despre România, despre ce presupune arta de șlefuitor al cuvintelor. Copiii au fost curioși să afle care sunt și sursele de inspirație ale unui scriitor, cum își alege personajele, în cât timp se naște o poveste și cum lucrează, împreună, scriitorul, ilustratorul și editorul.

Partenerii evenimentelor din cadrul ITEF au fost: Primăria districtului Beyoğlu, Institutul Goethe, Institutul Cervantes, Institutul Italian de Cultură, Institutul Francez, Consulatul General al Suediei, Consulatul General al Olandei la Istanbul, Biblioteca Metropolitană din Istanbul, Ministerul culturii și turismului din Republica Turcia, dar și importante publicații de profil.

Am trăit opt zile și opt nopți în metropola de pe două continente în care „hrana” milioanelor săi de locuitori, de la cei mici la bunici, a fost literatura bună de pretutindeni.