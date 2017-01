Contracte „cu cântec” pentru directorii școlari

La semnarea contractelor de management de către directorii școlari cu primarii și Inspectoratul Școlar nu au lipsit discuțiile aprinse. Edilul nemulțumit de prevederile contractului de management a fost Dumitru Pearcu din Tomșani, alesul local motivând faptul că un astfel de contract presupune și plata salariilor cadrelor didactice fie că ai sau nu bani.

„Acest contract dat de tehnocrați, care ne-au dus unde ne-au dus, dar nu fac politică acum, îmi dă mie tot felul de obligații. Trebuie să asigur din bugetul local banii pentru profesori și tot ce le trebuie, chiar dacă nu-i am, poate, la un moment dat. Am avut ședință extraordinară, am vorbit cu juriștii și avem obiecții”, a precizat primarul Pearcu, la ședința de semnare a contractelor cu directorii școlari.

Majoritatea edililor prezenți a fost în asentimentul primarului Pearcu. Excepția a reprezentat-o alesul local din Prundeni, Horia Horăscu, în opinia căruia „un bun gospodar are grijă și de învățământ”. A fost singurul, însă, cu această părere.

„Nu intervenim în contractele semnate cu directorii”

Dorind a fi o ședință festivă, mai ales că multe dintre cadrele didactice au depus un mare efort, trecând printr-un concurs deloc ușor, șefa învățământului vâlcean, Andra Bică, a ținut să lămurească situația. Ea a specificat clar că, la contractele de management, se pot adăuga acte adiționale: „Nu ne băgăm peste contractele semnate cu directorul școlii. Sunt contracte de management cărora orice primar le poate atașa acte adiționale. Rolul întâlnirii este acela ca, după efortul cadrelor didactice, să ne revedem într-un cadru festiv. Cred că merită. Dacă se vrea o schimbare, se poate face”.

Dacă astăzi au semnat contractele de management toți directorii școlari care declarați admiși în urma concursului de post, mâine va veni rândul semnării contractelor directorilor din Râmnicu Vâlcea.