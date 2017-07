Continuă „reforma”: Salariaţii din administraţia publică locală, spor de 15% din salariul de bază

• acesta este acordat pentru muncă prestată în condiţii vătămătoare!

Funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia publică locală vor primi spor pentru condiţii vătămătoare de muncă, ce va cuprins între 5 şi 15% din salariul de bază, potrivit unui regulament elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Suprasolicitarea nervoasă la locul de muncă e unul dintre criteriile în funcţie de care se va stabili dacă se califică să primească acest spor, scrie Economica.net.

„Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a elaborat regulamentul care stabileşte categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă în condiţii vătămătoare, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru administraţia publică locală”, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern.

Vor beneficia de spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia publică locală. Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă personalului din administraţia publică locală dacă performează sub presiunea a cel puţin doi factori de risc pentru care se iau în calcul următoarele aspecte:

• prezenţa unor condiţii de muncă care implică suprasolicitare nervoasă care determină risc de îmbolnăvire sau de accidentare;

• prezenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;

• intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

• durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

• structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă.

Mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă pe care-l vor primi angajaţii din administraţia publică locală este următoarea:

• spor de până la 15% din salariul de bază pentru cei care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a patru factori de risc;

• spor de până la 10% din salariul de bază pentru cei care muncesc sub influenţa a trei factori de risc;

• spor de până la 5% din salariul de bază pentru cei care performează sub influenţa a doi factori de risc.

Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă, se precizează în proiectul de Hotărâre de Guvern.

„Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare se aprobă de ordonatorul de credite, la propunerea structurii cu atribuții în domeniul resurselor umane, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaților, după caz. (…) Pentru a nu afecta echilibrele bugetare, la stabilirea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă a fost introdusă condiţia de a se respecta încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat”, prevede proiectul de Hotărâre de Guvern.

„Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă în baza buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, care se eliberează pe baza următoarelor criterii: înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activităţii desfăşurate la locul de muncă; gradul de creştere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective; înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă”, mai prevede același proiect.