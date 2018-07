Constantin Bănacu, primarul comunei Bărbătești: „Sper să fie banii pe care i-am cerut pentru o reparație adevărată care să țină măcar o sută de ani de aici înainte!”

• edilul spune că intervenția trebuie să fie urgentă, dar, mai ales, de calitate

Urmare solicitărilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Guvernul României a alocat din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, suma de 11.700 mii lei, pentru ca drumurile judeţene închise sau aflate în pericol iminent de închidere să fie redate circulaţiei în cel mai scurt timp şi în cele mai bune condiţii.

Bărbăteşti, Vaideeni şi Nicolae Bălcescu primesc finanţare pentru refacerea infrastructurii afectate de calamităţile naturale. Banii au fost alocaţi pentru executarea lucrărilor de refacere pod din beton armat şi amenajări hidro amonte şi aval, situat pe DJ 646 E – Bodeşti – Bărbăteşti, refacere structură rutieră pe DJ 665 – limita judeţul Gorj – Vaideeni. În perioada imediat următoare vor fi demarate şi lucrările necesare eliminării efectelor acestor calamităţi naturale, care au produs pagube semnificative, iar drumurile să fie redate circulaţiei în cel mai scurt timp posibil.

Anunțul lansat de Consiliul Județean privitor la fondurile guvernamentale a fost însoțit de un mesaj al edilului pesedist din Bărbătești. Constantin Bănacu reafirmă că: „Situația podului nostru este una cât de se poate de periculoasă. Am subliniat acest lucru în absolut toată documentația oficială pe care am întocmit-o și trimis-o către factorii decidenți din județ și București. Ar fi vorba de circa 12 miliarde lei vechi pentru noi, ceea ce, dacă mă uit la banii aprobați de la Guvern, nu înseamnă aproape nimic… Nici nu vreau să mă gândesc la imaginile cu podul acela de la Brașov luat de ape, dar dacă mai avem o ploaie nebună ca acum o lună, costurile vor fi nu înzecit mai mari, ci înmiit, iar să construiești un pod de la zero în România anului 2018, eheheee… ne-ar prinde Bi-Centenarul! De-asta cred și spun răspicat că nu mai trebuie să pierdem timpul și să trecem la treabă. Sper doar să fie banii pe care i-am cerut pentru o reparație adevărată, care să țină măcar o sută de ani de aici înainte!”