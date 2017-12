Constantin Bănacu, primar Bărbătești: „Nu susțin organizarea nici unui miting PSD! Noi trebuia să guvernăm țara, nu să ne certăm între noi tot timpul și să ne facem de râs…”

• edilul PSD respinge categoric ideea secretarului general adjunct, Codrin Ștefănescu

E fierbere maximă în sânul PSD! După comunicatul Departamentului de Stat SUA referitor la Legile Justiției și „Declarația de Independență” a tandemului Dragnea-Tăriceanu prin care se face acel la suveranitatea națională, ideea unui miting de susținere a Guvernului a maximizat starea de tensiune.

Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD, a susținut aproape în mod continuu organizarea unor contra-manifestații ca răspuns la Fenomenul #REZIST iar duminică seara a anunțat public: „Ne-am întâlnit pentru că președinții de organizații județene au cerut această întâlnire cu Liviu Dragnea și cu conducerea partidului. S-a stabilit astăzi să facem un miting și noi, un miting de protest. Mitingul nostru nu e pentru susținerea Guvernului, nu e pentru susținerea lui Dragnea, a coaliției, a programului de guvernare, pentru că acestea au fost votate deja anul trecut de către români. Va fi un miting împotriva statului paralel și ilegitim, împotriva abuzurilor, împotriva ascultării telefoanelor, împotriva încălcării drepturilor și libertăților cetățenești, un miting împotriva celor care consideră că din funcțiile pe care le au nealese pot să încalce Constituția și legile țării și să-și constituie un grup organizat prin care decid ei ce și cum. Este un miting care arată adevărata majoritate din România, este un miting pe care românii l-au cerut — cu acest mesaj au venit președinții din județe (…) Acest miting va fi organizat în București și în toate orașele țării. Adică în Botoșani, Suceava, Brăila, Constanța, Iași, toate vor avea loc în aceeași zi, la aceeași oră, iar mesajul nostru va fi foarte clar și în interiorul și în exteriorul țării — aceasta este majoritatea, aceștia sunt românii care vor cu totul altceva, români care ne-au împuternicit prin vot să ducem lucrurile până la capăt și mesajul poate să fie receptat și la Bruxelles și peste tot, inclusiv de criticii noștri din interior.”

O primă reacție potrivnică de la Vâlcea aparține șefului administrației din Bărbătești. Constantin Bănacu respinge fără menajamente această idee și spune că percepția publică este complet diferită față de ceea ce a prezentat Ștefănescu: „Nici nu se pune problema să susțin sau să particip la orice formă de protest în stradă! Acum un an, lumea ne-a votat să guvernăm, să facem treabă și să arătăm că le merităm încrederea. Am fost mandatați să creăm bunăstare și dezvoltare, am fost votați să muncim! Da, să muncim! Într-o democrație, vocea urnelor este Dumnezeu! Acolo stă voința și direcția poporului. În stradă, să iasă alții, nu noi care am fost investiți cu destinele țării. Treaba noastră nu este să zbierăm și să ne luptăm cu Jandarmeria pentru că asta ar fi ridicol, vă dați seama… Ideea unui miting nu are sens, ține de vremurile acelea apuse cu „IMGB face ordine!”. PSD trebuie să gu-ver-ne-ze! Atât! Dacă ne facem timp să protestăm, adică să ne facem de râs în stradă, înseamnă că nu ne-am dedicat total țării și lumea are dreptate când spune că, de un an de zile, ne prefacem că guvernăm, când de fapt ne facem de râs aproape zi de zi! Noi trebuie să fim uniți și ai noștri conducători trebuie să lase scandalul și să se apuce de treabă. Asta așteaptă lumea de la noi…”