Condiții pentru subvențiile de agromediu

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat detalii despre valoarea subvențiilor pe care le vor încasa fermierii pe măsurile de agromediu, precum și cerințele specifice pentru fiecare pachet în parte.

Măsura 10 – Agro-mediu și climă are ca scop încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea de habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.

Pachetul 1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an

Cerințele specifice: utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha); cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m); pășunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar; masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului; pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor; nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental); este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare; beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu; beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 2 – Practici agricole tradiționale (poate fi aplicat doar adițional, în combinație cu Pachetul 1): varianta 2.1-lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe – 100 euro/ ha/an.

Cerințe specifice: masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului; pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor și a livezilor tradiționale aflate sub angajament cu excepția celor operate cu forță animală; nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental); este interzis aratul sau discuitul pajiștilor exis­tente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare; beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implemen­tarea cerințelor de agro-mediu; beneficiarii mă­surii vor trebui să facă dovada deținerii com­petențelor necesare implemen­tării anga­ja­mentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în dome­niul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angaja­men­telor și cererilor de plată, măsurile de mana­gement aplicabile la nivelul fermei ne­cesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

Varianta 2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe – 21 euro/ha/an;

Cerințe specifice: cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lamă scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele, masă vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafață pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora local doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu.

Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și clima prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 3 – Pajiști importante pentru păsări:

Subpachetul 3.1 – Crex crex: varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an; varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;

Subpachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus: varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus – 159 euro/ha/an; varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.

Areal: județele Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Hunedoara, Giurgiu, Ilfov, Iași, Neamț, Olt, Satu Mare, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

Cerințele specifice sub-pachetului 3.1: cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie, cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, pășunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar, lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafață pajiștilor aflate sub angajament, cu excepția celor operate cu forță animală (pentru varianta 3.1.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lamă scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2).

Sunt interzise acțiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiștilor aflate sub angajament.

Cerințele specifice sub-pachetului 3.2: cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie, pășunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar, lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament cu excepția celor operate cu forță animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lamă scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).

Alte cerințe specifice comune celor două sub-pachete: utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha), o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosita după data de 1 septembrie), pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, nu vor fi realizate însămânțări de suprafața sau supraînsă­mânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), este interzis aratul sau discuitul pajiștilor exis­ten­te în cadrul fermelor care au anga­ja­mente în derulare, beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu imple­men­tarea cerințelor de agro-mediu, bene­ficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare imple­men­tării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării anga­ja­­mentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identi­ficarea parcelelor agricole, comple­ta­rea și depunerea angajamentelor și cere­rilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;

Cerințele specifice: semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măză­ri­chea, rapița, muștarul, lupinul, sulfina; utili­zarea fertilizanților chimici este interzi­să, doar fertilizanții organici putând fi utili­zați înaintea înființării culturilor verzi, bio­masa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la 31 martie, este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implemen­tarea cerințelor de agro-mediu.

Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și infor­ma­țiile necesare sau să asigure expertiza nece­sară în domeniul implementării anga­ja­­mentelor de agro-mediu și climă prin ser­vicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identi­ficarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru confor­ma­rea la cerințele de bază și la cerințele speci­fice ale angajamentelor.

Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an;

Cerințele specifice: pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floare soarelui, soia) angajată pe suprafața cultivată se vor utiliza concomitent, în proporții egale, cel puțin 2 hibrizi/soiuri cu precocități diferite (timpurii sau semitimpurii și semi-tardivi sau tardivi), fermierii care încheie angajamente, vor trebui să asigure rotația culturilor, astfel încât în 2 ani consecutivi să utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floare soarelui, soia), utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafețelor angajate, aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați”), este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implemen­tării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în dome­niul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin as­pec­tele legate de identificarea parcelelor agri­co­le, completarea și depunerea angaja­men­telor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 6 – Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;

varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an

Cerințe specifice: utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă.

Utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha), cositul poate începe doar după data de 25 august, lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament, cu excepția celor operate cu forță animală (pentru varianta 6.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lamă scurtă și viteză mica de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2), pășunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar, sunt interzise acțiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiștilor aflate sub angajament, masă vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu.

Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an;

Cerințe specifice: pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înființarea în cel puțin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii; însămânțarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiței trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie; în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înființată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiță; în situația în care se înființează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie; parcelele angajate vor putea fi însămânțate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie; la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafață nerecoltată de minimum 5 % și maximum 10 % (cultura este lăsată în picioare sau culcată) sau în situația în care nu este înființată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puțin un punct de hrănire situat pe suprafața fiecărei parcele angajate, pesticidele și fitostimulatorii (îngrășămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânțarea culturii de toamnă și 15 martie, se interzic lucrările agricole și/sau pășunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie și 31 martie, este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu.

Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și clima prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon;

Cerințe specifice: beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014; beneficiarul se angajează să mențină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârșitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligația de a notifica Agenția de Plăți și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporțional; beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu; beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care dețin animale femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în PNDR, înscrise în Registrele genealogice ale raselor – secțiunea principală – condus de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ.

Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt: Bovine – Taurine: Sura de stepă; Bovine – Bubaline: Bivolul românesc; Ovine: Tigaie – Varietatea ruginie, Ratca (Valaha cu coarne în tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Palas, Merinos de Șușeni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Tigaie cu cap negru de Teleorman;

Caprine: Alba de Banat, Carpatina;

Ecvidee: Furioso North Star, Hutul, Gidran, Lipitan, Shagya Araba, Nonius, Semigreul românesc;

Porcine: Bazna, Mangalita.

Sprijinul acordat în cadrul acestui pachet reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit suportate de beneficiari. Prima compensație este plătită anual, ca sumă fixă pe unitate vită mare – UVM (calculat pentru femelele adulte de reproducție de rasă pură), astfel:

Bovine (taurine și bubaline) – 200 Euro/UVM;

Ovine – 87 Euro/UVM;o

Caprine – 40 Euro/UVM;

Ecvidee – 200 Euro/UVM;

Porcine – 176 Euro/UVM.