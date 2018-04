Condamnare radiată de Tribunalul Alba

• primarul Gutău a primit adresa oficială de radiere a pedepsei cu închisoarea, ca urmare a casării sentinței de către Înalta Curte de Casație și Justiție

În urmă cu câteva săptămâni, primarul Râmnicului a promis una dintre cele mai bune vești din ultimii ani: Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să-i revizuiască dosarul în care a fost condamnat, soluția privării de libertate fiind casată. În data de 16 mai, când are loc primul termen de la ÎCCJ, Mircia Gutău ar fi trebuit să se deplaseze în Canada și SUA, ca reprezentant al Asociației municipiilor din România, însă a decis să fie prezent la București. „Voi merge la Înalta Curte de Casație și Justiție cu capul sus, cum am fost tot timpul. De data aceasta, voi merge la ÎCCJ cu un singur avocat, cu domnul Fieroiu. Dumnealui este singurul care a crezut în cauza mea, a fost încrezător în șansele mele și vreau să-i mulțumesc că mi-a fost alături tot timpul. Sunt convins că poate exista decât soluția achitării, deși în România este orice posibil. Important pentru mine este că am obținut revizuirea dosarului, fiind casată sentința de condamnare”, declară Gutău. În plus, primarul Râmnicului a primit zilele trecute o adresă de la Tribunalul Alba, prin care i s-a transmis că trebuie luate măsurile legale de radiere a condamnării, deoarece ÎCCJ a decis casarea sentinței. „În acest moment, am două soluții de achitare și aștept soluția finală. Asta e viața, voi aștepta aprecierea judecătorilor, dacă se vor pronunța doar pe dosar așa cum este sau vor solicita audierea unor martori, aducerea de noi probe”, a mai spus Mircia Gutău.