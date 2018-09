Comunicat de presă: Membrii Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea s-au implicat în proiectul „Let’s do it, România!”

Sâmbătă, 15 septembrie, a avut loc „Ziua de Curățenie Globală – World Cleanup Day”, în cadrul căreia, 150 de țări din întreaga lume s-au reunit în cea mai ambițioasă mișcare civică la nivel internațional.

România a organizat pentru a șasea oară Ziua de Curățenie Națională, acțiune de succes ce a început înca din anul 2010, unde peste 1.400.000 de voluntari au participat la evenimentele „Let`s Do It, Romania!” reciclând peste 18.000 de tone de deșeuri.

La Râmnicu Vâlcea, clubul Rotary Club Râmnicu Vâlcea, împreună cu Rotaract și Interact, sprijiniți de către Primăria Municipiului și alte câteva sute de voluntari s-au alăturat proiectului „Let’s do it, România!” și au salubrizat mai multe zone din oraș.

„Să fii voluntar pentru orașul tău este un lucru firesc. Implicarea noastră în această acțiune s-a făcut cu speranța că și alți vâlceni se vor alătura acestui proiect și că, pe viitor, fiecare dintre noi va deveni mai responsabil și atent atunci când vine vorba de menținerea și protejarea mediului înconjurător. Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de mediul înconjurător și față de generațiile viitoare”, a precizat președintele Rotary Club Râmnicu Vâlcea, Diana Maria Ionescu.