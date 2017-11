Comunicat de presă: Maratonul Olteniei, marca CEZ România – argint la Gala «Romanian PR Award 2017»

A cincea ediție a Maratonului Olteniei a fost premiată cu argint la categoria Sport & Entertainment, câștigat la Gala «Romanian PR Award 2017».

Prestigiosul juriu internațional a decis să premieze evenimentul cu argint la categoria Sport & Entertainment, un premiu valoros pentru un proiect de suflet, care a devenit tradiție atât pentru Grupul CEZ în România, cât și pentru iubitorii de sport în aer liber.

Argintul obținut la Gala «Romanian PR Award 2017» aduce recunoaștere și apreciere națională sutelor de donatori de energie pozitivă implicați în eveniment, fie în calitate de organizatori, voluntari, concurenți, donatori de sânge sau, pur și simplu, vizitatori ai locului de start al evenimentului, Parcul Zăvoi.

A doua apariție a Grupului CEZ în România pe scena Galei «Romanian PR Award» reconfirmă faptul că sectorul energetic poate pune la dispoziția clienților evenimente promovate creativ, de la servicii și produse, până la încurajarea unui stil de viață sănătos și implicarea în cauze nobile.

Maratonul Olteniei câștigă, anul acesta, un premiu de excepție la nivel național, care ne dovedește, încă o dată, că atunci când îți pui inima în joc, rezultatele nu întârzie să apară.

Despre Maratonul Olteniei, ediția a V-a

Maratonul Olteniei – ediția a cincea și-a deschis, anul acesta, porțile pe 26 și 27 august, la Râmnicu Vâlcea. 574 de concurenți s-au adunat la startul celor patru probe de MTB și Trail Run din pasiune pentru un stil de viață sănătos, precum și din dorința de a sprijini o cauză nobilă: dotarea cu echipamente medicale a Centrului de Transfuzii Sanguine Râmnicu Vâlcea.

Taxele de înscriere și donațiile participanților, sumă completată de Grupul CEZ în România până la valoarea de 15.000 euro, se vor concretiza în echipamente medicale necesare Centrului.

Despre Gala «Romanian PR Award»

Aflată la cea de-a XV-a ediție, Gala «Romanian PR Award» este cea mai importantă competiție națională de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice. Proiectul a reușit să adune sub aceeași umbrelă parteneri prestigioși, nume marcante ale domeniului comunicării, concurenți valoroși și zeci de tineri aspiranți la o carieră în PR. Importanța competiției a crescut odată cu dezvoltarea industriei locale de PR, iar relevanța ei se măsoară în multitudinea de concurenți aflați an de an la start, în performanțele finaliștilor și în profesionalismul celor care îi arbitrează.