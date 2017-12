Comunicat de presă: Farmec a inaugurat primul magazin Gerovital din Râmnicu Vâlcea

Farmec, cel mai important producator român de cosmetice, continua extinderea la nivel national si a inaugurat primul magazin Gerovital din Ramnicu Valcea, pe 7 decembrie 2017. Acesta este cel de-al zecelea spatiu deschis in acest an si al 13 in total.

Farmec este singurul producator roman de cosmetice care dispune de propria retea de magazine de brand. In urma investitiei de peste jumatate de milion de euro in dezvoltarea lantului propriu de centre comerciale din acest an, compania estimeaza pentru 2017 o crestere a vanzarilor de peste 160%, fata de anul trecut, luand in calcul deschiderea celor 10 noi unitati in acest an.

„Ne bucuram sa deschidem cel de-al zecelea magazin Gerovital din acest an la Ramnicu Valcea, un oras care ne-a impresionat prin aspect si initiativele de dezvoltare. Este ultimul spatiu pe care il inauguram in acest an si stim ca a fost asteptat cu nerabdare de catre locuitorii orasului, avand in vedere numarul mare de cereri venite din aceasta zona. Acum, admiratorii brandului Gerovital din Ramnicu Valcea vor putea apela cu incredere la specialistii nostri, care le vor recomanda cele mai eficiente produse, atat pentru ei, cat si pentru cei dragi si se vor putea bucura de toate beneficiile si surprizele, pregatite special pentru ei. Incepand cu anul viitor, vom extinde si in alte orase acest concept unic de magazine, prin care vom aduce expertiza de jumatate de secol a Gerovital cat mai aproape de romani”, a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.

Primul magazin Gerovital din oras este situat la parterul ansamblului comercial Shopping City Ramnicu Valcea, aflat pe Strada Ferdinand, nr. 38. Noul spatiu a fost construit in conformitate cu conceptul de „Doctor in Frumusete” al magazinelor de brand Gerovital, iar lucrarile de amenajare au durat circa o luna si jumatate.