Drăgășani, iunie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

,,Alternative learning: Movies” (ALeMo) – favorizarea incluziunii sociale prin intermediul artei cinematografice.

Proiect „Cofinanțat din Programul Erasmus+ al Uniunii Europene”.

În perioada 01-10-2017 / 30-06-2018 s-au desfășurat activitățile proiectului ,,Alternative learning: Movies” (ALeMo), contract nr: 2017-2-RO01-KA105-037558, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

30 de tineri din 5 organizații europene: AddArt MKO – Grecia; ICSE & Co. (International Center ForSouthern Europe) – Italia; EPEKA Association, Soc. Ent. (Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational Programmes and Technology) – Slovenia; AJ INTERCAMBIA (Asociacion Juvenil Intercambia) – Spania, sub coordonarea Organizației Pro Dezvoltare DACIA (APDD) România, s-au reunit pentru 8 zile (17-24 martie 2018), în stațiunea Căciulata Județul Vâlcea în cadrul mobilității ALeMo, având drept scop promovarea incluziunii sociale și lupta împotriva discriminării de orice natură. Acțiunea s-a concretizat prin realizarea filmului AleMo în care tinerii participanți au fost pe rând actori, regizori și scenariști.

Premiera filmului ALeMo, a avut loc în data de 23 martie, în fața unui public format din 126 spectatori.

Filmul poate fi vizionat inclusiv online, pe site-ul organizației APDD, precum și pe pagina de Facebook APDD. Mesajul transmis: ,,Non-discriminare, Toleranță, Prietenie, Incluziune și Cooperare”.

Președinte APDD,

Cătălin Arapalea – manager proiect