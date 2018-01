Comunicat de presă

Spectacolul „Revelion 2018” a pus punctul final unui complex de manifestări care, sub genericul „Decembrie Magic”, a adus farmecul sărbătorilor de iarnă în Zona Centrală a Râmnicului. Pentru prima oară, râmnicenii nu au mai fost nevoiţi să meargă în oraşele mari cu care ne învecinăm pentru a vizita un Târg de Crăciun organizat aşa cum se cuvine, ci au avut parte, chiar la ei acasă, de o astfel de bucurie. Elementele de atractivitate care au funcţionat pe tot parcursul lunii decembrie în Scuarul Mircea cel Bătrân – iluminatul feeric de sărbători, patinoarul artificial care a oferit gratuit sute de ore de distracţie tuturor copiilor, căsuţele cu produse de sezon, muzica ambientală specifică, replica scenei naşterii Domnului Iisus etc. – s-au împletit armonios cu numeroasele spectacole puse în scenă fie de protagonişti locali, fie de artişti de renume la nivel național.

A fost, fără îndoială, un uriaş efort de echipă şi aş dori, în primul rând, să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea şi derularea acestor activităţi: departamentele din cadrul Primăriei, SC Pieţe Prest SA şi Serviciul Public Administrare, Întreţinere Străzi.

Ca la toate celelalte manifestări publice de anvergură, ordinea, liniştea publică şi siguranţa cetăţeanului au fost asigurate de reprezentanţi ai Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru”, ai Poliţiei Locale a municipiului şi ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă, cărora le mulţumesc că, şi la acest final de an, au făcut eforturi ca sărbătorile de iarnă să se desfăşoare fără nici un incident.

Am avut parte de multe spectacole deosebite – concerte de colinde, muzică uşoară, muzică populară, concerte corale sau teatru – cu sute de protagonişti – elevi, preşcolari, artişti profesionişti sau rapsozi populari veniţi din întreg judeţul –, iar pentru bucuria pe care ne-au adus-o trebuie să mulţumesc organizatorilor acestora: Teatrul Municipal „Ariel”, Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, Şcoala Populară de Artă, Palatul Copiilor, Filarmonica „Ion Dumitrescu”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Creaţiei Tradiţionale Vâlcea şi Asociaţia „Ciuleandra”. Iar vedete precum Ioan Bocşa, Aurel Moldoveanu, Ducu Bertzi, Petrică Mîţu Stoian, Antract sau Doddy au încântat mii de spectatori în cadrul concertelor susţinute pe scena de „La Ceas”.

Toate aceste acţiuni au fost concretizate printr-un efort financiar important şi doresc să menţionez şi să apreciez atât colaborarea cu Consiliul Local Muncipal, care a aprobat toate alocările bugetare necesare, cât şi implicarea unor sponsori care au preluat în sarcina lor o parte din cheltuielile ocazionate de organizarea evenimentelor.

Vreau să aduc mulţumiri şi presei locale şi regionale, care a informat prompt asupra evenimentelor organizate în cursul lunii decembrie 2017, astfel încât râmnicenii să poată participa în număr cât mai mare la cât mai multe dintre acestea.

Dar recunoştinţa mea şi a administraţiei locale municipale se îndreaptă, în primul rând, către miile de râmniceni şi oaspeţi din alte oraşe care au preţuit la justă valoare toate eforturile făcute de cei enumeraţi mai înainte: exclamaţiile de bucurie care însoţeau, seară de seară, aprinderea iluminatul festiv, miile de fotografii şi „selfie”-uri făcute cu telefoanele mobile şi postate pe reţelele de socializare, forfota permanentă a oamenilor în Zona Centrală, chiar şi în condiţii meteorologice mai puţin prielnice, au fost tot atâtea moduri în care vizitatorii Scuarului Mircea cel Bătrân şi-au exprimat aprecierile pentru toate activităţile organizate pentru comunitatea locală. Le mulţumesc din toată inima pentru felul minunat în care au primit darul de sărbători făcut de Municipalitate!

Celor menţionaţi aici şi tuturor locuitorilor Râmnicului le doresc să aibă parte de un 2018 plin de bucurii, realizări, sănătate şi bunăstare!

La Mulţi Ani!

Mircia Gutău, primarul Râmnicului