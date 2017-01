„Combinatul nu se va privatiza în următorii trei ani!”

• susține, fără ocolișuri, liderul de sindicat Ionel Vâncea

Raportul consultantului AT Kearney Management Consulting SRL potrivit căruia oricine va cum­păra combinatul Oltchim nu are nici un fel de obligații de a păstra numărul actual de angajați nu pare să dea frisoane sindicalistului Ionel Vâncea.

Vicepreședintele Cartelului Alfa Vâlcea spune că nimeni nu-și permite să mai dea oameni afară și că starea combinatului este într-o îmbunătățire constantă: „Situația OLTCHIM-ului este din ce în ce mai bună! Nici nu știu de ce s-ar mai impune o privatizare date fiind ac­tualele condiții în care se mai scoate și profit… Oricum mi-e foarte greu să cred că statul va putea identifica acel investitor strategic în perioada următorilor câțiva ani, doi-trei, în mod sigur nu se poate vorbi de privatizare! Puteți fi siguri de treaba asta…”.

Vâncea adaugă spuselor sale și faptul că Oltchim face angajări și în aceste condiții, muncitorii nu au motive de îngrijorare: „Cel care va veni cu banii nu cred că va veni să pună lacăt ci să producă. Pentru producție, ai nevoie de personal și nu orice personal ci personal spe­cia­lizat, cu experiență. De unde să iei oamenii ăștia din altă parte?! Îi ai acolo și-i dai afară ca să aduci alții, ce rost are? Cred că mai puțini oa­meni decât sunt acum, nu se poate…”.