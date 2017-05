Colegiul Energetic, într-un periplu științific și cultural, în cadrul proiectului Erasmus+

În perioada 24 -28 aprilie, un grup de cinci elevi ai Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea, însoţiţi de profesoarele Codruţa Ţenea şi Elena Preoteasa au participat în Grecia la o nouă reuniune a proiectului ERASMUS+ „In A Far Away Land: Refugee Children”/ „Undeva departe: Copiii refugiați” (2016-1-TR01-KA219-033904_2). Activităţile principale s-au desfăşurat la Şcoala PLATON M.E.P.E. din oraşul Katerini, o şcoală modernă, cu tradiţie în privinţa derulării proiectelor europene, alături de reprezentanții școlilor partenere din Turcia, Portugalia, Italia, România. Scopul principal al întâlnirii a fost organizarea de activităţi de învăţare despre refugiaţi, o problemă actuală şi atât de controversată cu care se confruntă Europa din zilele noastre. Obiectivele prevăzute în desfășurarea activităţilor au fost următoarele Sensibilizarea cu privire la criza refugiaților în Europa și dezvoltarea înțelegerii diferențelor culturale; Promovarea echității, a coeziunii sociale, a cetățeniei active şi a toleranţei; Dezvoltarea competențelor de comunicare în limbi străine, sociale, civice, interculturale; Dezvoltarea abilităților de prezentare și exprimare.

Programul pregătit de gazde a fost extrem de diversificat, îmbinând vizitele educaţionale (la primăria oraşului Katerini sau la Inspectorate şcolare, de unde am primit informaţii interesante despre refugiaţii din Grecia şi, în special, din regiunea Katerini, dar şi despre politicile de integrare a acestora) cu workshop-urile internaţionale, în care fiecare ţară a prezentat materiale despre refugiaţi (jocuri interactive, filme, cărţi, poezii, reviste, e-books, chestionare etc.).

Punctul culminant al vizitei în Grecia l-a constituit interacţiunea cu copii refugiaţi sirieni, integraţi în învăţământul de masă al unei şcoli primare din Katerini, dar şi vizitarea unei tabere de refugiaţi din regiunea Veria, în care elevii şi profesorii participanţi au avut ocazia să cunoască refugiați din Siria, cu vârste diferite. Aceştia au interacţionat, au socializat, au povestit cum au călătorit şi cu ce situaţii s-au confruntat atunci când au ajuns în Grecia. Elevii şi profesorii au reflectat asupra experienţelor prin care au trecut refugiaţii, au conștientizat situația în care se află aceștia, au dat dovadă de empatie și au concluzionat că nimeni nu merită să trăiască în teroare și nesiguranța zilei de mâine. Vizitele culturale în Parcul Katerini, oraşul Thessaloniki, situl arheologic Dion, drumeţia la poalele maiestuosului Munte Olimp, sălaşul zeilor panteonului grecesc, la fascinanta Mănăstire „Sfântul Efrem Sirul”, participarea la dansuri tradiţionale greceşti s-au împletit armonios cu celelalte activităţi, dar şi cu ospitalitatea sporită a acestui tărâm al eternităţii, leagănul culturii şi civilizaţiei europene, Grecia.

Prof. Elena Preoteasa, Prof. Codruţa Elena Țenea