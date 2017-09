CNI Matei Basarab – „ciocniri” între părinți și conducere

• motivul: copiii cu program de după amiaza se simt discriminați față de cei cu program de dimineață;

• reprezentanții colegiului se plâng de lipsa spațiilor – corpul C al unității de învățământ este in reabilitare –transformare • verdictul directorului Daniela Calotă: «am putea reveni asupra deciziei în momentul în care ni se dau în folosință celelalte spații la care se lucrează, dar oricum nu pot fi toți copiii de la clasele pregătitoare până la a IV-a cu program de dimineață, este exclus, pentru că fizic nu au loc»

Un grup important de părinți de la CNI Matei Basarab din Rm. Vâlcea încearcă de mai bine de doi ani să obțină o normalitate în programul de școală al copiilor lor. Au venit cu cereri peste cereri, care, bineînțeles nu s-au aprobat, prin care solicitau ca programul de studiu să fie dimineața și nu după amiaza. În sprijinul afirmațiilor au venit cu o serie de prevederi legislative, cum ar fi spre exemplu: art.2, alin 4 din legea 1/2011 care stipulează că: Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare sau prevederile art. 29, alin I, din aceeași lege potrivit căruia: învățământul primar se organizează și funcționează, de regulă, cu program de dimineață. În zadar! Legile au făcute să fie interpretate, așa că acest „de regulă” a devenit o regulă.

Școala de după amiază, doar dezavantaje

Iată câteva considerente aduse în față de părinții revoltați care țin să le susțină în continuare convingerea că ai lor copii sunt într-o situație clară de discriminare față de copiii care învață dimineața. „…considerăm că, școala de după-amiază are doar dezavantaje:

– copilul rămâne în cea mai mare parte a timpului nesupravegheat; are cursuri într-o perioadă în care, după-amiaza și pe lumină artificială (cel puțin cinci luni din totalul lunilor de școală) randamentul este cu mult mai scăzut, în raport cu ciclul de dimineață; masa unui elev în ciclul de după-amiază e într-o totală contradicție cu ceea ce înseamnă un meniu rațional (prânzul devine, în cel mai bun caz, cină); imposibilitatea desfășurării unor activități sportive, atât de necesare în dezvoltarea fizică a copilului la această vârstă.

Facem precizarea că, cel puțin jumătate din elevii care în anul școlar 2017-2018 formează o clasă de a IV-a sunt înscriși în diferite cluburi sportive din oraș, practicând la nivel de performanță dans sportiv, baschet, fotbal, volei, etc. și participând la competiții județene și naționale, de unde s-au întors cu rezultate de excepție, inclusiv cu titlul de campion național. Or, o activitate sportivă care să se concretizeze în astfel de rezultate, nu poate să se desfășoare decât în strânsă legătură cu un program normal de masă, sau a activității de învățământ.

Reamintim că, în anul școlar 2016-2017, s-a luat decizia ca elevii unei clase de a III-a să desfășoare orele urmând programul de dimineață, fiind singura clasă care a beneficiat de acest privilegiu (deci se poate și așa)”, se arată în cererea depusă de părinți la unitatea școlară amintită. Legat de acest aspect, d-na Calotă a infirmat această afirmație, spunând că toate clasele au rămas pe loc și nu s-a făcut nicio trecere de la programul de după-amiază la cel de dimineață…

Copii discriminați, părinți revoltați

Avându-se în vedere toate aceste considerente, părinții cer CNI Matei Basarab, Inspectoratului Școlar și Ministerului Educației să respecte câteva principii constituționale de bază:

principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare; (se consideră că elevii de după amiază sunt discriminați în raport cu ai claselor de dimineață, cărora unitatea de învățământ le asigură condiții mai bune, atât pentru desfășurarea orelor de studii cât și pentru desfășurarea unor activități extra-școlare)

principiul eficienței – în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente;

principiul asigurării egalității de șanse;

principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educația fizică și prin practicarea activităților sportive;

De vorbă, fără catalog, cu directorul Daniela Calotă

Cum era firesc, am făcut o mică incursiune la CNI Matei Basarab, unde am provocat-o pe directoarea Daniela Calotă la o scurtă discuție legată de toate aceste aspecte sesizate de părinți. Și cum a răspuns provocării, iată ce am aflat: „După părerea mea de psiholog, ar fi oportun să se organizeze aceste cursurile de dimineață. Școala noastră este una foarte solicitată. Noi întotdeauna am avut foarte mulți elevi. Avem 30 de clase de ciclu primar. Această problemă cu numărul de clase și cu programul a fost dintotdeauna, de peste 13 ani. În ceea ce privește repartizarea claselor de dimineață sau după-amiază, decizia a fost luată având la bază criterii administrative. Noi, pentru acest an avem pentru clasele primare Corpul B și corpul C (care din vară este în reabilitare, transformare). În corpul C avem lucrări demarate de Primărie la parter, etaj 1 și 2. Din acest motiv, ultima parte a holului nu poate fi utilizată. Am zis că pentru a micșora disconfortul copiilor să nu-i mai mutăm de acolo, să rămână pe loc și să continue în aceeași clasă cu programul. Practic toate clasele au rămas pe loc de 3 ani de zile și s-a continuat în aceeași clasă cu programul stabilit. Avem o clasă de a IV-a și 2 clase de a III-a. Vor rămâne acolo, până se termină lucrările; când se termină lucrările și vom da în folosință și celelalte săli de clasă, atunci vom reconsidera”.

Noi și vrem și știm, dar nu putem acum

„Împreună cu părinții am făcut demersuri la Primărie să ne suplimenteze spațiul, din păcate acesta nu există, iar domnul primar împreună cu Consiliul Local au ales să transforme niște spații care nu erau utilizabile în corpul C în săli de clasă și laboratoare, dar din păcate nu au putut fi disponibile de la începutul anului școlar. Dacă noi am fi putut să le utilizăm de la 11 septembrie probabil că altfel ne-am fi organizat procesul educativ și programul copiilor”, a precizat doamna Calotă.

Am întrebat-o pe directoarea Colegiului Matei Basarab dacă există vreo posibilitate să se schimbe ceva în programul copiilor anul acesta…

Din păcate, răspunsul îl anticipasem deja… „până nu văd sălile finalizate, pentru că nu avem unde băga copiii în clase, am ales să rămână toate clasele pe loc; și din punct de vedere psihologic, factorul de stabilitate este foarte important. Noi am luat o decizie pur administrativă, am putea reveni asupra ei în momentul în care ni se dau în folosință celelalte spații la care se lucrează, dar oricum nu pot fi toți copiii de la clasele pregătitoare până la a IV-a cu program de dimineață. Este exclus, pentru că nu au loc”, a încheiat directorul CNI Matei Basarab, Daniela Calotă.

Influență sau potrivire nefericită?

O situație cu totul deosebită, poate și în acest context, este faptul că soțul doamnei director are clasă primară cu program de dimineață. Legat de acest aspect, doamna Calotă a recunoscut că este o situație delicată, dar care nu a fost generată de ea sau de funcția pe care o are acum în cadrul Colegiului. Cu alte cuvinte, soțul său a fost repartizat cu cel puțin doi ani înainte ca dumneaei să obțină funcția de director.

Mi-aș dori din răsputeri ca cele doua „tabere” să ajungă la un consens – pe de-o parte, părinții, care se gândesc doar la binele copiilor lor, să facă acest efort de a înțelege că școala aleasă de ei este atât de aglomerată încât nu au loc toți copiii dimineața; pe de altă parte conducerea Colegiului și Primăria să găsească soluțiile optime pentru a nu defavoriza un copil față de altul, pentru ca unitatea de învățământ să e asigure condiții mai bune, atât pentru desfășurarea orelor de studii cât și pentru desfășurarea unor activități extra-școlare celor de dimineață în defavoarea celorlalți, adică să se găsească acel numitor comun pe care văd că încă nu l-au descoperit. Să fi greșit careva formula?