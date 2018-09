Related Stories

• Piraeus Bank a executat silit Asociaţia Parakletos, condusă de avocatul Gheorghe Piperea, în procesul deschis împotriva unui număr de opt bănci care au dat credite în franci elveţieni (CHF), potrivit Bursa.ro

Administratorul judiciar de la Oltchim începe să cunoască pe propria piele ce înseamnă furia băncilor după ce a pierdut bătălia în instanță cu mai multe instituții bancare: „Am fost notificaţi că Piraeus Bank ne-a executat silit, pentru cheltuielile de judecată de peste 55.000 de lei. Dar această executare este foarte ciudată, din două puncte de vedere. În primul rând, comunicarea de înfiinţare a popririi este primită cu data plicului 25 septembrie, somaţia are data 12 septembrie şi culmea este că ni se dă un extras de cont bancar din care rezultă că banii aceştia au fost deja traşi din conturi. Nu s-a mai aşteptat 15 zile cum se face legal, în care să putem plăti, ci au fost traşi din cont. A doua dovadă supremă de «dreptate» pe care o face justiţia din România este că noi am făcut o cerere de suspendare la Curtea de Casaţie a acestei executări, făcând recurs împotriva acelei decizii mai ales pe partea cheltuielilor de judecată şi preşedintele completului de judecată ne-a respins cererea de suspendare pe motiv că este prematură. Acum, însă, nu mai putem depune cererea de sus­pendare pentru că am rămas fără obiect, deja am fost execu­taţi. Dacă vom câş­tiga recursul, atunci în­toarcerea executării o să ne ia cel puţin trei ani de zile, pentru că la noi nu se face dreptate cu celeritatea, ci cu ţârâita” a declarat Piperea pentru Bursa.ro adaugând: „Când avem de luat bani noi, consumatorii, de la bănci, durează şi doi ani de zile până îi recuperăm. Când este invers, se rezovă chiar cu câteva săptămâni înainte de a trece termenul legal al popririi. Suntem, în momentul de faţă, puşi la zid”.

Bursa. ro amintește că Piperea a pierdut, la Curtea de Apel Bucureşti, un proces colectiv împotriva Banca Transilvania, Bancpost, Piraeus Bank România, Banca Românească, OTP Bank România, Garanti Bank, Raiffeisen Bank, Credit Europe Ipotecar IFN iar obiectul contractului este reprezentat de practicile comerciale considerate incorecte din contractele de credit în CHF încheiate de instituţiile financiare menţionate mai sus. Procesul a fost pierdut şi pe fond, în urmă cu un an, în favoarea băncilor, ulterior Asociaţia Parakletos făcând apel. Printre altele, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că Parakletos are de achitat băncilor reclamate cheltuieli de judecată în sumă de aproape 90.000 de lei, care se adaugă la cheltuielile solicitate pe fond, de circa 60.000 de lei.

În luna mai, Gheorghe Piperea a depus o cerere de recurs împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul în care Asociaţia Parakletos a deschis proces împotriva unui număr de opt bănci care au acordat credite în franci elveţieni. În cadrul acestuia, reclamanta a solicitat instanţei de judecată să dispună încetarea practicilor comerciale înşelătoa­re, cu consecinţa îngheţării cursului de schimb leu/CHF pentru toate contractele de credit acordate în moneda elveţiană. Recursul va fi soluţionat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform unui comunicat al Asociaţiei Parakletos. În cererea de recurs, avocatul Piperea solicită casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată instanţei de apel, cerând instanţei de recurs să constate că instanţa de apel a aplicat greşit legea în soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii. Instanţa a încălcat regulile de procedură, iar hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, arată cererea de recurs.