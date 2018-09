CIECH Soda România pregătește anul școlar la Casa Pinocchio

Cei 23 de copii care sunt astăzi găzduiți la Casa Pinocchio au toate cele necesare începerii anului școlar cu sprijinul echipei CIECH Soda România.

Rucsacuri, caiete, instrumente de scris, materiale auxiliare blocuri de desen, seturi de pictură, sunt pregătite pentru începerea anului școlar. Acestora li se adaugă și câteva jocuri de grup pentru petrecerea timpului liber într-un mod amuzant și educativ.

„Prietenii noștri de la Pinocchio se pregătesc pentru un nou an școlar, iar noi, așa cum ne-a devenit tradiție, suntem alături de ei pentru a ne asigura că au tot ce le trebuie pentru a își putea atinge potențialul de dezvoltare. Credem că educația este piatra de temelie în construirea unei vieți bune și sperăm să îi ajutăm să fundamenteze această bază”, spune Witold Urbanowski, Directorul General al CIECH Soda România.

CIECH Soda România s-a angajat, din ianuarie 2015, la susținerea constantă a necesităților de educație ale copiilor de la Băbeni și asigură anual cele necesare, alocând resurse pentru acoperirea proiectelor educaționale și pentru perioada sărbătorilor. Anual, compania contribuie direct cu aproximativ 12.000 de lei, sumă la care se adaugă punctual donații din partea angajaților. În această vară, echipa CIECH Soda România s-a mobilizat pentru achiziția unor televizoare și echipamente de vacanță, pentru ca „și învățarea și relaxarea trebuie cultivate în mod echilibrat”.

În 2015, la începutul parteneriatului cu Casa Pincocchio, CIECH Soda România a contribuit și la îmbunătățirea condițiilor de cazare și utilarea cu echipamente necesare igienei într-un proiect de aproximativ 30.000 de Euro, susținut de fundația grupului CIECH și de angajați, prin ore de voluntariat.

Despre CIECH Soda România – CIECH Soda România este prima unitate de producție a CIECH Group din afara Poloniei și este singurul producător de sodă calcinată rămas activ în industria chimică din România. Uzina a fost preluată de Ciech Group în anul 2006. Echipa de aproximativ 600 de persoane a CIECH Soda România asigură sodă calcinată și silicat de sodiu- solid și lichid pentru România, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Orientul Mijlociu și India.

Despre CIECH Group – CIECH Chemical Group este un grup internațional cu rădacini poloneze și cu o poziție de lider, bine consolidată, în industria chimică din Europa centrala și de est. Produsele realizate sunt utilizate apoi în numeroase industrii pentru crearea de articole necesare în viața de zi cu zi – produse de inaltă calitate, la cele mai ridicate standarde globale.

Principalele produse ale Grupului sunt: sodă calcinată, răşini epoxice şi poliester, produse chimice de protecţie şi fertilizare plante, precum şi alte produse chimice folosite în industria sticlei, a mobilei, chimică, alimentară, precum şi în agricultură şi construcţii.

Grupul are operaţiuni în Polonia, Germania, România, Suedia şi Singapore. Folosind avantajul de a avea un investitor strategic solid, grupul implementează o strategie de dezvoltare globală, extinzând vânzările in piete globale. In același timp, combină abordările moderne cu tradiția în producție care datează din 1882. Mai mult informații pe www.ciechgroup.com.