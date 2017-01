CIECH Soda România inaugurează un nou compresor, de 3,3 millioane de euro, cu scopul creșterii eficienței

• planurile pentru noi investiții în 2017 sunt pregătite, dar depind de disponibilitatea materiei prime, pe termen lung

CIECH Soda România a inau­gu­rat astăzi (n.red. 25 ianuarie) o instalație de 3,3 milioane Euro, un compresor importat din Germania, care va ajuta compania să își mențină competitivitatea, pe o piață cu provocări în creștere. Noul compresor, reprezintă ultimul pas al planului de investiții 2014-2016, în valoare totală de 33,5 milioane de RON, orientat în mod special pe asigurarea eficienței. CIECH Soda România este singurul producător de sodă din țară rămas în funcțiune. Uzina are 650 de angajați, livrează sodă pentru opt piețe de export în Europa de Est, Orientul Mijlociu și Asia și a atins, după 10 ani de investiții continue și transformări, un nivel de producție record, în 2016.

Evenimentul inaugural de la uzină a fost onorat de prezența Excelenței Sale domnul Marcin Wilczek, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Poloniei în România și de reprezentanți ai autorităților locale, managementul și angajații Ciech.

„Sunt impresionat de tenacitatea și determinarea cu care co-națio­nalii mei polonezi alocă resurse și cunoștințe pentru ca această uzină să funcționeze și să își păstreze competitivitatea. Sunt, de asemenea, impresionat de echi­pa românească de la CIECH Soda România. Această fabrică are o implicare directă în viața celor 650 de angajați și indirectă în viața altor peste 10.000 de persoane, membri ai familiilor angajaților și furni­zorilor. Mai sunt și taxele care se plătesc, de asemenea importante, în folosul întregii comunități, apoi progra­mele sociale dedicate copiilor, tinerilor și educației. Cred că este un bun exemplu de unire a resurselor românești și poloneze, spre beneficiul comun și sper ca această colaborare să continue sub aceleași auspicii”, a spus Excelența Sa, Marcin Wilczek Ambasadorul Poloniei în România.

CIECH Soda România a fost preluată de Grupul CIECH în anul 2006 când uzina trecea prin momente dificile: operațiuni supradimensionate, standarde de producție depășite, productivitate redusă, pe lângă turbulențele economice ale decadei. Investițiile din cei 10 ani au atins 220 milioane de euro și au implicat achiziția de noi echipamente, care au înlocuit unele vechi, recondiționări și reparații pentru altele cu scopul creșterii producției, asigurarea unui mediu de lucru mai bun și asigurarea solidității financiare.

Fabrica din România are un loc important în cadrul CIECH – acoperă 20% din totalul producției de sodă a Grupului, pentru o regiune foarte dinamică.

„Am reușit să salvăm uzina în 2013 și să oprim pierderile. Începând cu 2014 echipa noastră locală a reconstruit practic, o altă uzină, cu noi caracteristici, în timp ce aceasta și functiona. Acum ne concentrăm pe îmbunătățirea parametrilor de productivitate și de livrare în siguranță, în timp ce păstrăm sub control costurile. Suntem angajați cu toate forțele să dezvoltăm uzina ceea ce în­seamnă beneficii sociale și economice pentru comunitatea locală. Așteptăm un angajament similar și de la partenerii noștri locali, furnizorii de materii prime și utilități- abur și calcar întrucât suntem dependenti de planurile lor și de capacitatea lor de livrare”, a spus Maciej Tybura, CEO al CIECH Group.

„CIECH Soda România este parte a platformei Chimice Râmnicu Vâlcea, care a fost gândită interdependent încă din faza de construcție. Compania folosește abur de la CET Govora și calcar și sare de la SNS Salrom, ambii fiind furnizori exclusivi. Investiția este expresia încrederii Grupului CIECH în potențialul de dezvoltare economică din Vâlcea și din România. Ne așteptăm ca această credință să fie una mutuală deși sprijinul și climatul de deschidere față de investitorii străini nu s-a îmbunătățit. Dimpotrivă, aș spune că este mai puțin favorabil. Am finalizat planurile de investiții pentru 2016-2017 dar stăm totuși cu planurile pentru 2017 în suspensie, până când vom putea obține garanția unui viitor sustenabil și a unui mediu de afaceri stabil pe termen lung, vital pentru noi, în Vâlcea”, a adăugat Witold Urbanowski, CEO al CIECH Soda România.

Despre CIECH Soda România

CIECH Soda România este prima unitate de producţie CIECH Group din afara Poloniei și este singurul producător de sodă calcinată rămas activ în industria chimică din România. Uzina a fost preluată de Grupul CIECH în anul 2006. Echipa, de aproximativ 650 de persoane a CSR, asigură soda calcinată și silicat de sodiu- solid și lichid pentru România, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Orientul Mijlo­ciu și India.

Despre CIECH Group – 70 de ani de prezenţă pe pieţele globale

CIECH este un grup inter­naţional, gestionat profesionist, cu rădăcini poloneze şi cu o poziţie bine stabilită de lider al sectorului chimic în Europa Centrală şi de Est. Fabrică produse care sunt utilizate la producerea unor articole necesare în viaţa de zi cu zi a oamenilor din întreaga lume – produse de ultimă generaţie şi de cea mai înaltă calitate. Profitând de sprijinul unui investitor strategic de încredere, Grupul implementează o strategie de dezvoltare globală, extinzându-şi vânzările pe pieţele lumii. În acelaşi timp, combină abordarea modernă a afacerilor cu tradiţia de producţie care se întinde înapoi în timp până în anul 1882.

