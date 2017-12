CIECH Soda a luat premiul cel mare al Galei Economiei Vâlcene!

• ediţia din acest an a Topului firmelor vâlcene a adunat 1.258 de societăţi, 58 în plus faţă de anul precedent

În cadrul unui eveniment organizat la mijlocul săptămânii trecute, Trofeul Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea – „Simian” a ajuns la Ciech Soda România S.A., societatea cu cele mai bune rezultate pe anul 2016, premiul „Investitorului Străin” a fost acordat francezilor de la Faurecia, iar Trofeul Comunităţii („Lahovary”) l-a primit Primăria Râmnicu Vâlcea.

„Sunt onorat şi totodată emoţionat. Aş vrea să mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit în ultimii cinci ani când am trecut prin cele mai grele momente, ale restructurării de personal şi vreau să spun că datorită acestor oameni care ne-au fost alături suntem astăzi aici, pe loc fruntaş. Suntem de 58 de ani pe piaţa de afaceri, românii ar spune «mulţi înainte», însă noi, polonezii, suntem mai zgârciţi în urări şi, drept urmare, vreau să urez firmei pe care am privilegiul să o conduc «cel puţin 100 de ani» pentru că experţii noştri au spus că doar pentru atât avem resurse şi aici mă refer la Cariera de calcar Bistriţa” – au fost vorbele lui Witold Urbanowski (foto), directorul general al Uzinelor Sodice Govora, la primirea premiului cel mare.