Ceremonie de înmânare a Medaliilor Aniversare „Ziua Imnului Naţional”

Vineri, 3 august, a avut loc o ceremonie de înmânare a Medaliei Aniversare „Ziua Imnului Naţional” câtorva sute de personalităţi din Râmnicu Vâlcea care au contribuit, fiecare în felul său, la dezvoltarea şi progresul municipiului. Au participat foşti şi actuali reprezentanţi ai instituţiilor publice, consilieri locali şi judeţeni şi parlamentari de Vâlcea, Cetăţeni de Onoare, personalităţi din domeniul culturii, sportului, economiei, cultelor, educaţiei, social etc. uniţi de activitatea lor pusă în slujba comunităţii locale.

Vizibil emoţionat, primarul Mircia Gutău, gazda şi iniţiatorul acestui demers simbolic, s-a adresat celor prezenţi: „Ne aflăm împreună într-un moment aniversar: sunt 100 de ani de la Marea Unire, 170 de ani de la prima intonare într-un cadru oficial a Imnului Naţional şi 630 de ani de la prima atestare documentară a Râmnicului. Această Medalie Aniversară – dedicată unui moment de excepţie din istoria noastră – este felul în care Râmnicul vă mulţumeşte pentru tot ceea ce aţi făcut pentru el. Aţi fost invitaţi aici pentru că aţi ales să lucraţi, după propriile puteri, în slujba acestui oraş minunat şi a locuitorilor săi. Şi fiecare dintre dumneavoastră a pus o cărămidă la Cetatea Râmnicului. Tocmai de aceea am creat acest moment de sărbătoare, în cinstea dumneavoatră. Fără a ţine cont de culoarea politică! Şi fără a fi împărţiţi în «înainte» şi «după» Revoluţia din Decembrie 1989! Semnificaţia Centenarului Marii Unirii trebuie să se regăsească în toate acţiunile noastre din acest an. Iată de ce, astăzi, sărbătorim Comunitatea Locală a Râmnicului ÎMPREUNĂ. Vă mulţumesc şi eu pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceţi pentru Râmnicu Vâlcea, vă urez să vă bucuraţi de multă sănătate şi putere de muncă pe mai departe şi vă transmit, în numele locuitorilor municipiului, cele mai alese sentimente de respect şi preţuire. La mulţi ani!”.

Printre beneficiarii acestei Medalii Aniversare se numără şi membri ai Guvernului şi şefi ai instituţiilor centrale.

Biroul de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

Mesajul primarului Mircia Gutău

„Ceremonia de acordare a medaliilor aniversare «Ziua Imnului Național», de la finele săptămânii, a fost un prilej de a reuni oameni proveniți din diferite domenii care au lucrat, în ultimii zeci de ani, în folosul Râmnicului și al locuitorilor săi. I-am văzut laolaltă, bucurându-se de întâlnirea cu prieteni, cu foști colaboratori sau cu colegi cu care nu se mai văzuseră, ca pe membrii unei familii. Familia Râmnicului cu care toți, fără vreo excepție, se mândreau. Și am fost bucuros că am reușit, prin demersul inițiat, să generez astfel de sentimente în rândul participanților.

Vreau, de aceea, să le mulțumesc tuturor că au răspuns invitației de a lua parte la un astfel de eveniment. În același timp, pentru a răspunde unor curioși sau amatori de presupuneri, precizez că toate cheltuielile de organizare au fost suportate prin implicarea unor oameni de afaceri, care au apreciat importanța acestui moment pentru comunitatea locală”, s-a arătat într-un mesaj transmis de primarul Mircia Gutău pe marginea acestui subiect.