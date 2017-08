Centrul Cultural Băile Govora vă invită la un spectacol inaugural de excepție pe 19 august: Bleonț, invitat special la Florile Govorei 2017!

• excentricul actor va fi vedeta unui show inedit „Mask off” la sărbătoarea govorenilor din acest an

Un text de o frumusețe incontes­tabilă, care prezintă viața adevărată din spatele cortinei…”o poveste frumoasă, care merită să fie spusă altora”.

Începutul ambiguu, în care abundă punctele de suspensie, pare la prima vedere nesigur, ca o pagină de jurnal, dar care devine repede, exact povestea aceea scoasă din colțurile îndepărtate ale memoriei, scăldată de amintiri cu reverberație înaltă care, în mod sigur te atrage încă de la primele cuvinte.

Textul te îmbată, iți intră pe sub piele delicat, nu brutal, te mângâie pe suflet ca o cămașă din satin. Ai vrea să dormi și să te visezi pe scenă, ai vrea să asculți neîncetat povestea de viață a artistului, o poveste pe care o citești mai întâi cu ochii minții, pe nerăsuflate, pentru ca mai apoi, să te întinzi pe covor, să închizi ochii trupului și să o recitești în gând, să o trăiești, să o simți pulsând în inimă și sub tâmple.

„Mask” off este artă!

Este imposibil să nu te regăsești uneori în gândurile, temerile sau revelațiile artistului. Asta pentru că el simte aceleași lucruri ca noi toți, însă le simte altfel. El realizează poate mai repede ca alții ce e fericirea și nu îi este frică de ce poate pierde, urmând-o. Povestea nu are totuși nimic din textele care emit filozofii de viață pretențioase. Ea vorbește simplu, direct, prin glasul actorului si muzica scenei.

Viața de actor este o călătorie lungă, este ca o femeie prea frumoasă, un parfum prea tare, este o muzică pe care o cânți cu ardoare. Ea înseamnă dorințe, trăiri, înțelepciune, răbdare și iubire.

Fiecare amănunt al vieții actoricești lasă loc la interpretări, este construit exemplar din punct de vedere stilistic, iar scenariul are în fiecare act, o nuanță fină de umor, care face ca acest monolog realizat de către Claudiu Bleonț să fie o partitură perfectă pentru teatru; teatru/jazz.

Claudiu Bleonț vă așteaptă sâmbătă, 19 august 2017, de la orele 18.00 la fostul Cinema „Parc” din Băile Govora pentru o reprezentație de vis.