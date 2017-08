Celebra OUG 9/2017 a ajuns în teritoriu: Cum se descurcă primarii cu măririle de lefuri impuse?

• aplicarea termenilor legali nu este una deloc uşoară doar dacă ne gândim la faptul că bugetele trebuie să poată acoperi aceste creşteri importante

Toți au vrut-o, dar puțini și-o permit efectiv iar și mai puțini o recunosc bărbătește. Vorbim, evident, despre mărirea salariilor în primării iar reacțiile de mai jos vorbesc de la sine despre impact:

Toma Peştereanu, primar Costești: „Am aplicat legea! Cum ar trebui s-o facă toată lumea…”

Şeful administraţiei locale din Costeşti e de părere că aplicarea legii nu este una facultativă şi că primăriile ar fi trebui să fie gata şi pentru un astfel de scenariu: „Această ordinanţă a ieşit în ianua­rie, din câte ştiu eu. Deci timp pentru conturarea unui buget suficient de amplu pentru astfel de creşteri era berechet. În plus, tot din câte ştiu eu, aplicarea legii în ţara asta nu a devenit facultativă, ca orele de religie pe vremuri. Aplicarea legii este obligatorie, aşa că noi n-am făcut decât să aplicăm coeficientul stabilit oficial…”

Dumitru Pearcu, primar Tomșani: „Nu afectăm deloc bugetul!”

Cel mai experimentat şef de administraţie din judeţul nostru este liniştit cu privire la aplicarea majorărilor salariale din instituţia pe care o conduce încă din 1989 şi nu vrea să se uite prin vecini pentru soluţii: „Datele sunt pe site-ul primăriei, după merite, oportunitate după câţi bani sunt, în funcţie de cheia postului…în limita bugetului local. N-o să fie probleme, că n-am cum să măresc eu cât vreau ci din fondul aprobat iniţial în buget. Bună, rea, asta e legea şi trebuie respectat ce scrie acolo. Eu mă încadrez în bugetul iniţial aprobat pe 2017, deci n-o să am nici un fel de probleme, vă asigur! Nu ştiu prin alte părţi cum o fi, nici nu mă interesează bucătăria altora…”

Doru Diaconu, primar Roșiile: „Suntem acoperiţi pentru 2017 dar la anul…”

Liberalul care răspunde de soarta comunei Roşiile este circumspect pentru buna aplicare a legii pe termen lung. Doru Diaconu recunoaşte că nu sunt bani pentru a susţine această creştere în 2018: „Duminică, a fost şedinţa de aprobare a noilor prevederi legale, adică 10% pentru consilieri iar fondul de salarii nu a suferit modificări spectaculoase pentru că am avut în vedere termenii legii privind sustenabilitatea financiară şi criteriile de ierarhizare. Problema e că suntem la limita bugetului pe 2017, sperăm să ne închidem bine cu acest an. Rămâne să vedem pentru 2018, că trebuie să le asigurăm şi la anul aceste salarii iar din ce se pare acum, nu mai rămâne nimic! Noi de la rectificarea din septembrie, nu aşteptăm bani de salarii ci pentru cheltuielile de dezvoltare…”

Constantin Bănacu, primar Bărbătești: „Ţinta majorărilor au fost cei cu salarii de mizerie, adică minimul pe economie!”

Pesedistul Constantin Bănacu şi-a ales cu atenţie oamenii pentru care a aprobat creşterile de venituri iar personalul redus cu care administrează Bărbăteştiul a beneficiat de un salt mediu de 30%: „Pentru consilieri locali, creşterea votată a fost de 10% din indemnizaţia primarului. Aşteptăm şi noi rectificarea pentru a putea pune la loc banii de unde i-am luat. Sper să n-avem vreo surpriză şi să fie vreuna negativă, să ne trezim că aducem bani de-acasă. A fost o mărire medie de 30% a fondului de salarii, dar cei cu salarii de mizerie de ani întregi, de 1.400 lei au fost în vizor, pe când la cei cu salarii mai mari creşterea a fost mult mai mică. La 11 angajaţi, cam 30% a fost creşterea fondului de salarii, pentru care există acoperire bugetară!”

Dumitru Blejan, primar Scundu: „Stăm şi ne rugăm la sfânta rectificare din septembrie, că doar suntem obişnuiţi cu aşteptatul…”

Dumitru Blejan, pesedistul de la cârma localităţii Scundu, spune că a trecut prin CL hotărârea privind coeficientul de majorare dar că susţinerea financiară…: „Categoric că am votat acel coeficient! Nu avem deocamdată suportul financiar, dar vedem noi… ne descurcăm că de-aia ne-a votat lumea. Şi nu doar o dată, ci de mai multe ori: să avem idei şi să găsim soluţii, în situaţia asta pentru aplicarea corespunzătoare şi imediată a legii…Dar cine are? Numai câteva au. Rectificarea vine în septembrie, o să facem tot ce-am făcut şi până acum, adică am aşteptat! Aşteptarea e ca mierea…”