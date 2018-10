Cel mai recent single Guns N’ Roses, ,,Shadow of Your Love”, a depășit 5 milioane de vizualizări pe YouTube

Lansat la 10 ani de la ultimul album, Chinese Democracy – 2008, noul single al trupei Guns N’ Roses a adunat în doar câteva luni peste 5 milioane de vizualizări, semn clar că trupa se bucură de un succes enorm, chiar și în zilele noastre. Vorbim doar despre una din cele mai tari trupe rock din istorie (1985-până în prezent), succesul său formidabil ducând-o și în lumea filmelor (Guns N’Roses: The Story 2007 – notat cu 7.8 pe IMDb) sau a jocurilor video (Guns N’Roses slot online – lansat de NetEnt în 2016, poate fi jucat pe https://www.vladcazino.ro/ )

Desigur, e cale lungă până la performanțele reușite de-a lungul timpului de melodii ca November Rain (peste 1 miliard de vizualizări) sau Don’t Cry (aproape 500 de milioane de vizualizări), hituri ce au contribuit din plin la succesul vedetelor in anii ’90, însă e un bun început.

Potrivit ultimateclassicrock.com, ,,Shadow of Your Love” a fost lansată pentru a promova noua ediție extinsă ,,Locked N Loaded’’ a albumului ,,Appetite for Destruction’’ (1987). Compusă de Axl Rose și prietenul sau din copilărie, Paul Tobias, melodia provine din perioada în care Axl Rose era în trupa Hollywood Rose’’. Toboșarul Steven Adler, vorbind despre rolul pe care îl joacă melodia în istoria trupei, a spus că acesta a fost magică din prima zi:

,,Repetam și prima melodie era chiar Shadow of your love, iar Axl a întârziat. Eram la mijlocul melodiei când Axl a apărut, a apucat microfonul și a început să alerge în sus și în jos, țipând. M-am gândit în acel moment – este cea mai tare chestie. Am știut imediat ce aveam.’’

Noua ediție extinsă a albumului ,,Apetite for Destruction’’ a fost lansată în iunie 2018, conținând nu mai puțin de 73 de melodii, dintre care 49 lansate pentru prima oară. Ediția de lux ,,Locked and Loaded’’ conține o variantă digitală a pieselor plus una de colecție, imprimată pe vinil, un catalog de excepție plin cu fotografii rare ale trupei, o cruce 3D lucrată manual și multe alte surprize, toate ambalate într-o cutie de lemn legată în piele.