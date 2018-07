CECCAR, LA TREI ANI DE CENTENAR

• profesia contabilă, sărbătorită de filiala CECCAR Vâlcea: 13 iulie 2018 – a XIV-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român

Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție, ajuns la cea de-a XIV-a ediție în anul 2018, susține și promovează profesia contabilă din România, fiind o sărbătoare a vieții contabile din țara noastră.

Începând din acest an, aniversarea specialiștilor contabili – membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – și a performanțelor lor profesionale are loc la data de 13 iulie. În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.036, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră. Prin acest demers legislativ, România s-a alăturat în acele vremuri marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia, Germania și Statele Unite ale Americii, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oficial recunoscute.

Ziua Națională a Contabilului Român este celebrată în mod unitar, în toată țara, sub patronajul filialelor CECCAR, pentru recunoașterea oficială a rolului important pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în economie și societate. Membrii Filialei CECCAR Vâlcea au marcat evenimentul printr-o reuniune festivă, vinerea trecută, începând cu ora 14.00, la restaurantul din parcul Zăvoi – Rosan Grup OK.

Tema celei de-a XIV-a ediții a evenimentului – 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire – aduce în atenție dubla însemnătate istorică sub auspiciile căreia are loc momentul festiv. Pe baza moștenirii predecesorilor, CECCAR, unicul organism profesional care gestionează profesia contabilă în România, acordă prin intermediul acestei sărbători o importantă atenție prezentului și, mai ales, viitorului economiei și societății românești, la ceas aniversar. CECCAR urmărește dezvoltarea profesională a membrilor săi, astfel încât aceștia să servească interesul public și să pună bazele unei economii solide.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public activitatea depusă de membrii organismului profesional în anul anterior, prin organizarea, de către filiala Corpului, a Topului local al membrilor CECCAR din județul Vâlcea.

Sunt recunoscute astfel performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și rezultatele experților contabili și contabililor autorizați la nivel individual, în semn de apreciere a aportului profesioniștilor contabili la bunăstarea economică națională și în susținerea interesului public. Alături de membrii Filialei CECCAR Vâlcea, la reuniunea festivă au participat beneficiarii serviciilor profesioniștilor contabili, reprezentanți ai mediului de business, invitați de seamă din instituțiile publice locale. Din această ultimă categorie am aminti pe prefectul Florian Marin, subprefectul Aurora Gherghina, viceprimarul Râmnicului, Eusebiu Vețeleanu. Registrul Comerțului a fost reprezentat de directorul Elena Florentina Popescu; Universitatea Constantin Brâncoveanu Rm. Vâlcea – una dintre „pepinierele” locale de economiști/contabili, de decan prof. univ. dr. Iuliana Ciochină. O manifestare cu gust și mult rafinament, cu discursuri la obiect, dar cu mesaj puternic; cu distincții pentru experții contabili și contabilii autorizați, care s-au evidențiat prin munca lor anul trecut, cam așa am caracteriza festivitatea prin care CECCAR Vâlcea a marcat cei 97 de ani de existență, în anul centenarului.