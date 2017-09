Ce-și mai dorește Vălimăreanu de la viață în 2017?!

• obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pentru anul 2017

După cum vă informam și în edițiile noastre anterioare, legislativul județului a trecut prin vot obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pentru anul 2017.

Conform documentației oficiale în baza căreia s-a dat votul consilierilor județeni în cadrul celei mai recente ședințe, obiectivele şi criteriile de performanţă ale RAJDP Vâlcea sunt: creşterea profitului brut – 809.000 de lei; creşterea veniturilor totale – 24,6 milioane de lei; productivitatea muncii (total venituri/număr mediu de personal) – 136.667 lei; cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale – 967 de lei; rata datoriilor (datorii totale/active totale x 100) – 70%; program de reducere a plăţilor restante – 1,8 milioane de lei; program de reducere a creanţelor restante – 1,7 milioane de lei. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 205 din 30 septembrie 2015 au fost numiţi patru membri în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi s-a aprobat contractul-cadru de mandat al administratorilor, inclusiv obiectivele şi criteriile de performanţă, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice fiind numit de acesta la sfârşitul lunii decembrie 2015. Potrivit art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 73 din 28 aprilie 2016 au fost aprobate obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pentru anul 2016. Având în vedere că obiectivele şi criteriile de performanţă s-au modificat faţă de anul precedent, conform bugetului aprobat pentru acest an, administratorii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea au transmis consiliului o propunere în acest sens, prin adresa nr. 2360 din 19.07.2017, fiind necesară înlocuirea anexei la actualele contracte de mandat, cu încheierea actelor adiţionale aferente.

În plus, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 26 din 29.02.2016, la art. 2 s-a stabilit ca remuneraţia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea să fie formată dintr-o indemnizaţie lunară brută în cuantum de 987 de lei, iar la articolul 3 s-a stabilit ca remuneraţia membrului executiv al Consiliului de Administraţie să nu depăşească nivelul indemnizaţiei lunare acordată prin lege pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 205 din 30.09.2015, privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 73 din 28.04.2016, prevede că, în situaţia în care, în urma evaluării semestriale a activităţii administratorilor se constată neîndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, remuneraţia acestora se va diminua proporţional cu procentul de nerealizare al indicatorilor de performanţă. Prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea din 24.03.2017 a fost desemnată Comisia de analiză a activităţii administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Consiliul de Administraţie al RAJDP Vâlcea a transmis la CJ Vâlcea raportul anual de activitate pentru anul 2016, iar prin adresa nr. 1186/19.04.2017 a transmis completările solicitate cu privire la acest raport. Din analiza raportului de activitate, Comisia a constatat următoarele: în anul 2016, activitatea RAJDP Vâlcea s-a concretizat în construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea şi întreţinerea de drumuri şi poduri în anul 2016, punându-se accent pe lucrările finanţate din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. Activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcţii principale: îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor judeţene, în scopul creşterii confortului şi siguranţei traficului auto; dar şi asigurarea unei stabilităţi financiare pe termen scurt şi mediu a regiei. Cu privire la prima direcţie au fost dezvoltate şi modernizate reţele de drumuri de interes judeţean, s-au executat covoare bituminoase, lucrări de reparaţii asfaltice, întreţinerea drumurilor cu material pietros, reparaţii şi consolidări de poduri şi podeţe, dar şi lucrări privind siguranţa circulaţiei. S-au procurat echipamente individuale de protecţie, scule, dispozitive, unelte şi alte echipamente care reduc riscul de accidentare, dar s-a pus accent şi pe creşterea productivităţii muncii. Au fost achiziţionate utilaje (cilindru compactor, compresor de aer, două autoutilitare, instalaţii de împrăştiat material antiderapant, precum şi un teren în suprafaţă de 15.230 de metri pătraţi, etc.). Totodată, au fost achiziţionate de Consiliul Judeţean Vâlcea, utilaje în valoare de două milioane de lei, care au fost date în administrare regiei. Scăderea cifrei de afaceri în anul 2016 faţă de anul 2015 se datorează în principal scăderii numărului mediu de personal de la 215 persoane în anul 2015, la 186 în anul 2016, în schimb productivitatea muncii a crescut în anul 2016, cu 0,94%. La începutul anului 2015, RAJDP Vâlcea avea 292 de angajaţi, iar la finele anului 2016, erau 192 de salariaţi.