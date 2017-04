Cât de interesați sunt locuitorii din Vâlcea de locurile de muncă disponibile în județ?

• un studiu scoate la iveală detalii interesante

Comunicat de presă:

Situația locurilor de muncă și a salariilor reprezintă un subiect sensibil în România, mai ales în ultimii ani. Care este venitul mediu în fiecare județ? Ce forță de muncă există și câți oameni sunt activi în câmpul muncii? Acestea sunt întrebări firești pe care și le pune orice antreprenor indiferent de domeniul din industria în care activează.

Astfel că departamentul de analiză din cadrul IT Depot, care se adresează mediului de afaceri prin furnizarea de echipamente hardware, ca de exemplu cântar electronic comercial sau imprimantă termică, a efectuat o cercetare de piață cu privire la forța de muncă disponibilă pentru fiecare județ din România, scoțând la iveală informații interesante și importante pentru opinia publică.

Cu ajutorul datelor extrase și oferite de către Institutul Național de Statistică și de Google în ultimii trei ani, a fost analizat interesul vâlcenilor pentru ofertele de muncă disponibile în județ, precum și rata șomajului din această zonă a țării sau numărul salariaților cu acte în regulă.

Astfel că, dintr-un total de 253.100 de persoane apte pentru muncă în acest județ în anul 2014, 74,5% lucrau efectiv, fie că este vorba despre un job full time sau part time. Cifrele din studiul realizat cu sprijinul platformei B2B IT Depot arată că județul Vâlcea este situat pe a 5-a poziție în clasamentul județelor cu cea mai mare rată de ocupare a resurselor umane. În acest top, pe primele poziții se află județele Caraș-Severin, Alba, Gorj și Sălaj.

În județul Vâlcea, în anul 2015, salariul mediu brut a crescut, regăsindu-l la suma de 1.872 lei față de anul 2016, unde avem o ușoară creștere procentuală de 3%, respectiv 1.928 lei, astfel că acesta evoluează de pe locul 40 (2015) către topul județelor cu cele mai mari creșteri ale venitului. Semnalizând că pe primul loc se afla Olt, iar pe ultimul Buzău.

În ultimele 12 luni, la nivelul județului Vâlcea. volumul căutărilor pentru locuri de muncă a scăzut cu 10,42% față de anul anterior. Acest lucru evidențiază faptul că vâlcenii s-au informat mai puțin despre ofertele de angajare, iar acest lucru reprezintă un motiv de îngrijorare din partea angajatorilor chiar și cei interesați de achiziționarea soluțiilor de software. „Am realizat acest studiu deoarece analizăm și monitorizăm fluctuațiile din câmpul muncii și ne dorim să venim în întâmpinarea antreprenorilor cu cele mai complete și convenabile servicii adaptate oricărei activități de logistică, distribuție și retail”, a declarat Ana Maria Dragomir, Project Manager IT Depot.