„Casa de Cultură nu e. Călimănești nu are o scenă”

• a spus, cu regrete, marele actor Florin Zamfirescu, la deschiderea Taberei de Teatru ce-i poartă numele

Zilele trecute, a avut loc deschiderea oficială a Taberei de Teatru „Florin Zamfirescu”, aflată la cea de-a X-a ediție și a Taberei de Arte Vizuale „Vlaicu Ionescu”, ajunsă la cea de-a XII-a ediție. Ca-n fiecare an, alături de primarul Florinel Constantinescu, s-a aflat marele actor Florin Zamfirescu, și la această ediție omul de teatru exprimându-și dezamăgirea că, deși evenimentul îi poartă numele, locul de scenă oficial este degradat: „Pentru noi, cei de la teatru, este o mare emoție pentru că ne aflăm la cea de-a zece ediție. Pentru victorie, să ajungem și la cea de-a XIX-a ediție! Am adus generația ce a terminat anul I. Sunt 18 actori. Din păcate, ne aflăm în această suferință. Casa de Cultură nu e și domnul primar știe. Călimănești nu are o scenă. Sper, totuși, să sărbătorim momentul când Casa de Cultură va fi renovată. Orașul merită acest lucru. Oamenii merită acest lucru. Când mi-am propus tabăra într-un oraș balneoclimateric m-am gândit ca va fi ca o portavoce: mică, dar se aude de departe. Ștefana (n.r. Ștefana Zamfir, fiica actorului) a preluat tabăra și sper ca ea să se dezvolte, să o combinăm cu teatrul de film. Toate filmele premiate să fie aduse aici”.

De asemenea, a fost deschisă și cea de-a XII-a ediție a Taberei de Arte Vizuale din Călimănești, artiști de renume din țară și din Republica Moldova venind să-și expună creațiile.