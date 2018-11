Care este firma vâlceană care joacă în Liga Mare a Zootehniei?

• cu o cifră de afaceri de 159,3 milioane lei, AVICARVIL SRL intră în primele cinci nume ale industriei de alimentație din România

Site-ul KeysFin a întocmit un raport detaliat asupra excepționalului an agricol 2018 iar Vâlcea este menționată pozitiv la capitolul zootehnie: „România înregistrează, în acest an, cel mai bun rezultat agricol din istorie. Producția record de grâu și porumb plasează cifra de afaceri din agricultură aproape de nivelul de 8 miliarde de euro. Datele Ministerului Agriculturii arată că producţia de grâu din acest an este mai mare cu 200.000 de tone faţă de anul trecut, depăşind 10 milioane de tone, iar cea de porumb ar urma să se situeze între 14,5 şi 15 milioane tone, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone cât va recolta Franţa. Asta înseamnă că România va prelua coroana de cel mai mare producător european de porumb, arată estimările Asociaţiei Generale a Producătorilor de Porumb (AGPM). Și la orz şi orzoaică, România a avut o producţie bună, mult mai mare ca anul trecut. Potrivit analiștilor de la KeysFin, performanța spectaculoasă din sectorul agricol se datorează investițiilor majore din acest sector.

În agricultura românească activează în prezent aprox. 12.727 de companii specializate în cultivarea plantelor, care au generat, anul trecut, peste 64% din totalul afacerilor din agricultură. Cu creșterea animalelor se ocupă peste 3247 de firme (29% din totalul cifrei de afaceri ), iar în sectorul activităților agricole mixte activează 1272 companii, care asigură 7,6% din totalul business-ului din agricultură. Potrivit datelor KeysFin, afacerile din agricultură au crescut cu 20,7% în 2017 față de 2013 și cu 6,8% față de 2016, la nivelul de 35 miliarde de lei, iar pentru 2018, se estimează depășirea nivelului de 36 miliarde de lei.

Dincolo de criza pestei porcine, cert este că interesul pentru agricultură este tot mai mare în rândul investitorilor. Dovadă că numărul firmelor a crescut cu peste 7% față de 2013, la 17.246. Mai mult, în primele șapte luni din 2018 s-au înființat 1450 de companii noi (avans de 27% față de aceeași perioadă din 2017), dar au dispărut aproape 6500, cu 33% mai multe decât în primele luni din 2017.

Numărul angajaților din agricultură a crescut 6% față de 2013, la 85.400, dar a scăzut cu 2% față de 2016. Interesant este și faptul că, în 2017, costul mediu per angajat a crescut mult mai rapid decât productivitatea muncii, cu 63,4% față de 2013 și cu 18% față de 2016, la 3540 lei per angajat. Productivitatea muncii din acest sector a marcat, anul trecut, un avans de 14% față de 2013 și de 9% față de 2016.

Potrivit datelor KeysFin, cele mai mari afaceri din agricultura românească sunt realizate în județele Timiș (2,85 miliarde de lei), Călărași (2,54 miliarde de lei), Constanța (1,93 miliarde de lei), Buzău și Satu Mare cu afaceri de câte 1,6 miliarde de lei fiecare. Topul cultivatorilor este condus de AGRO-CHIRNOGI SA, cu afaceri de 880,6 milioane de lei în 2017. Compania este urmată de PROMAT COMIMPEX SRL (541,5 milioane lei), PLANTAGRO-COM SRL (439,7 milioane lei), AGRICOST SA (359,2 milioane lei) și WINE SOLUTIONS NETWORK SRL (284,2 milioane lei). În top 5 crescători de animale, SMITHFIELD ROMANIA SRL se află pe primul loc, cu afaceri de 920,1 milioane lei, urmată de TRANSAVIA SA cu 531,5 milioane lei, AGRISOL INTERNATIONAL SRL (291,5 milioane lei), AVICOLA BUZĂU SA (264,3 milioane lei) și AVICARVIL SRL (159,3 milioane lei). Această din urmă firmă își are sediul în comuna Frâncești, începându-și activitatea prin preluarea uneia dintre cele mai mari platforme de creștere a păsărilor din România, cu vastă experiență în creșterea puilor, datând din anul 1978.