Caravana „Cultură’n Șură” poposește la Titești

• locuitorii din nordul județului nostru se vor bucura de prezența singurului teatru mobil care străbate satele României

Mâine, 7 iulie, actorii Caravanei „Cultură’n Șură” vor ajunge în nordul județului nostru și vor poposi în curtea lui nea Miti din comuna Titești. Aici, actorii caravanei vor susține o reprezentație a spectacolului de teatru „Cerere în căsătorie” de A.P. Cehov. Vâlcenii sunt invitați în număr cât mai însemnat la acest eveniment, unul în care cultura în stare pură va emana prin toți porii, mai ales că accesul persoanelor interesate va fi permis în mod gratuit.

Cum descriu organizatorii inedita caravană culturală?

Prin intermediul unui comunicat de presă, inițiatorii acțiunii culturale oferă mai multe detalii despre acest eveniment, unul desfășurat în premieră pe teritoriul județului nostru. „Ceea ce a început acum 5 ani ca o inițiativă inedită și ușor exotică a devenit acum un act de normalitate în câteva sate din Transilvania: o trupă de teatru își amenajează decorul și luminile în curțile sătenilor și joacă gratuit un spectacol pentru toți membrii comunității. (…) După o primă etapă, petrecută în perioada 9-12 iunie, timp în care spectacolul «Experimentul» după texte de Ion Băieșu și alți autori a fost văzut de mai bine de 900 de spectatori din mediul rural și urban, a venit rândul producției «Cerere în căsătorie» de A.P. Cehov, în regia lui Victor Olăhuț, să fie prezentă pe scenele din Titești, Galda de Jos și Bod. În perioada 7-9 iulie, «Cultură’n Șură» va merge pentru prima dată în județele Vâlcea și Brașov, și va revizita comuna Galda de Jos din județul Alba”, transmit organizatorii.

Ce vor vedea locuitorii din Titești în „Cerere în căsătorie”?

Spectacolul „Cerere în căsătorie”, în regia lui Victor Olăhuț, a fost realizat în parteneriat cu Teatrul de Artă din București și îi are în distribuție pe actorii George Constantinescu – cel mai bun actor în rol principal la festivalul „Comic 7B” de la Buzău, ediția 2016, Florentina Năstase – nominalizată pentru cel mai bun rol secundar la gala premiilor UNITER 2016 și Valentin Terente – actor la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila. Desemnat „Cel mai bun spectacol” în cadrul festivalului „Comic 7B”, „Cerere în căsătorie” se joacă de mai bine de doi ani cu succes atât la sediul Teatrului de Artă, cât și în țară, la festivaluri sau în spații independente.

Mai multe informații despre „Cultură’n Șură”

„Pornit de la o idee a regizorului Victor Olăhuț, proiectul «Cultură’n Șură» a coagulat în jurul său atât prieteni apropiați din breaslă precum Flavius Lucăcel, dramaturg și Florentina Năstase, actriță, cât și particulari cu viziune, ca Viorica Samson Manea, o susținătoare a evenimentelor culturale din România, și este susținut financiar și logistic de parteneri și sponsori din mediul privat și de stat: Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, Tenaris Silcotub, The Soviet, KriszDemolari S.R.L., Tur Cento Trans, Asociația Inceptus România, Teatrul de Artă București, Teatrul Podul, ArkMedia Advertising, Primăriile comunelor Titești, Galda de Jos și Bod. (…) În cadrul primelor patru ediții, desfășurate între anii 20132016, caravana «Cultură’n Șură» a vizitat 11 sate și a prezentat trei spectacole de teatru ce au însumat 18 reprezentații. S-a înregistrat o medie de 200 de spectatori per reprezentație. Cele trei spectacole realizate în cadrul proiectului au avut în distribuție actori cunoscuți ai tinerei generații și au fost apreciate atât de publicul neavizat, cât și de cel de specialitate, în cadrul festivalurilor de gen din țară”, transmit organizatorii în finalul comunicatului de presă la care am făcut referire.