CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea, la ceasul de bilanț al membrilor

• unitatea din Râmnic depășește 11.000 de persoane înscrise, pensionari și nu numai

Un bilanț al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Râmnicu Vâlcea atestă că sunt teritorii la nivel de județ unde numărul membrilor unității trece de 700, dar există și zone unde sunt mai puțin de 10 persoane afiliate. Potrivit datelor furnizate de către președintele unității, Grigore Răban (foto), Râmnicul are cei mai mulți membri, fiind vorba de 11.804. Localități fruntașe mai sunt: Budești – 1.078, Mihăești – 766, Ocnele Mari – 551, Bujoreni – 501. Teritorii ce au sub 500 de membri înscriși sunt: Băile Govora – 459, Costești – 458, Golești – 413. Sub 400 de membri au următoarele localități: Dăești – 355, Băbeni – 345, Băile Olănești – 337, Vlădești – 315, Tomșani – 311 și Stoilești – 336, în timp ce sub 300 întâlnim în: Păușești-Măglași – 283, Frâncești – 271, Galicea – 264, Câineni – 259, Bunești – 249, Muereasca – 238, Nicolae Bălcescu – 247 și Stoenești cu puțin peste 220.

Mai avem 199 de membri CAR Pensionari în Ionești, 162 în Păușești-Otăsău, 171 în Pesceana, 119 în Popești, 131 în Bălcești și 111 în Milcoiu. Teritoriile cu număr de membri sub 100 sunt: Bărbătești – 93, Brezoi – 59, Cernișoara – 61, Copăceni – 65, Drăgășani – 87, Fârtățești – 55, Glăvile – 73, Lăpușata – 73, Olanu – 98, Racovița – 96, Roești – 76, Runcu – 84, Stănești – 65 și Sutești – 68. Există, așa cum am mai precizat, și teritorii cu un număr infim de membri, acest lucru având la bază existența altor CARP-uri, mai influente și cu o vechime considerabilă.

De asemenea, precizăm că, pentru înființarea unei filiale CAR Pensionari este nevoie de cel puțin 100 de persoane înscrise. În prezent, CARP Râmnicu Vâlcea are 11 filiale.