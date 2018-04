Campionatul Național de 10 dansuri a așezat din nou Vâlcea pe harta dansului sportiv

• Clubul Suprem Dance Rm. Vâlcea a venit cu tolba plină de trofee și diplome

Campionatul Național de 10 dansuri și Cupa La Passion, eveniment desfășurat week-endul trecut la Cheile Grădiștei, în județul Brașov, a fost încă un prilej de a arăta că Vâlcea are un cuvânt greu de spus în disciplina dansului sportiv. Clubul Suprem Dance Râmnicu Vâlcea – antrenor principal Bogdan Stîrcu – a răspuns încă o dată prezent la «chemarea dansului». A fost momentul în care dansatorii vâlceni au arătat că munca lor în sală nu a fost în zadar. Au umplut antrenorului dar și părinților și susținătorilor, inimile de bucuria reușitei. De la cel mai mic la cel mai mare au arătat că munca, sudoarea, toate trăirile din sală sau culise se pot transforma prin dans în bucurie, zâmbete, emoție, lacrimi frumoase. Așa am, simțit noi părinții, atunci când ne-am văzut copiii plutind pe ringul de dans, așa am simțit când i-am văzut îmbrățișându-și antrenorul și sărutându-și cu putere cupele și medaliile. Așa am transformat o zi obișnuită de week-end într-o zi memorabilă alături de cei mai frumoși oameni. Iată care sunt și rezultatele sportivilor Vâlceni:

– Open Basic Standard 16-35 ani – Alexandru și Mihaela, locul 4.

– Clasa E Latino 16-35 ani – Andrei și Angelina, locul 5.

– Clasa Hobby 10-11 ani – Daniel și Bianca, locul 9.

– Precompetițional 8-9 ani, 3 dansuri – Ianis și Raisa, locul 1; Radu și Antonia, locul 2.

– Precompetițional 10-11ani, 3 dansuri -Matei și Bianca, locul 1; 2 dansuri – tot locul 1

– Precompetițional 8-9 ani, 2 dansuri -Alexandru și Aylin, locul 2; Edi și Alexia, locul 4; Ștefan și Andrada, locul 6; Mihai și Roberta, locul 7.

– Debutanți 8-9ani, 1 dans Latino – Vlad și Laura, locul 2; 1 dans standard – locul 1

Clasa E 10-11ani – Alexandru și Patricia, locul 2.

Categoria Juniori I. OPEN – Albert și Dea – locul V național, la 10 dansuri.

„Cu răbdare și muncă, puteți să cuceriți totul. Mult succes vă doresc, și în continuare, toți sunteți copii frumoși și minunați!”, declara vădit emoționat Bogdan Stîrcu, după încheierea competiției de la Cheile Grădiștei.