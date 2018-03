Câinii din Vlădești, sterilizați gratuit

Zilele trecute a fost făcut un pas mare in ceea ce privește rezolvarea problemei câinilor fără stăpân, in Vlădești. Edilul comunei Vlădești, Adrian Cosac, a semnat un protocol de colaborare cu Asociația de protecție a animalelor „A doua șansă” din Râmnicu Vâlcea. In baza acestui protocol, câinii cu sau fără stăpân vor fi sterilizați gratuit de către veterinarul Alin Moldoveanu și vor primi, de asemenea, vaccin rabic gratuit. Microciparea și inregistrarea in RECS vin la pachet cu sterilizarea (tot gratuit). Dacă proprietarul refuză microciparea și inregistrarea nu poate beneficia de sterilizarea gratuită. Prin acest proiect se spera aducerea numărului câinilor abandonați la zero!! Clinica veterinară va fi deschisă pentru castrările gratuite atât timp cât va fi necesar.