Bulacu sare în sprijinul mediului de afaceri din România

• statistica este îngrijorătoare: anul trecut, 4.108 suspendări, aproape 14.000 de firme și-au suspendat activitatea și aproximativ 25.000 au fost dizolvate

În ședința Senatului de lunea trecută, senatorul PNL, Romulus Bulacu i-a adresat prim-ministrului Viorica Dăncilă o interpelare cu privire la «Măsurile pentru un cadru predictibil şi stabil, propice dezvoltării mediului de afaceri din România». Vă prezentăm, mai jos, câteva date importante ale documentului transmis spre informare și rezolvare, către șeful Guvernului.

Doamnă Prim-Ministru,

Starea drumurilor, criza de personal și birocrația pun pe fugă investitorii. Dar cea mai mare problemă pentru mediul de afaceri din România o reprezintă desele modificări ale Codului fiscal, aproape continue. În primele trei luni din acest an, prin opt acte normative, au fost modificate/completate 120 de articole din Codul fiscal. De asemenea, în primele 90 de zile ale acestui an, cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 835 de acte normative, peste 45% din legile şi ordonanţele adoptate afectând direct şi semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile. Volumul modificărilor Codului fiscal din primul trimestru al anului 2018 este cu 173% mai mare decât în primul trimestru al anului 2017 Aceste acţiuni iresponsabile ale guvernului se petrec în timp ce în ţările vecine tendinţa este de simplificare şi asigurare a unui cadrul legislativ stabil şi predictibil, condiţie esenţială pentru investitori. Anul trecut, ţara noastră a înregistrat o nouă statistică negativă. Comparativ cu anul 2016, 2017 s-a încheiat cu 10% mai multe firme care au intrat în insolvenţă; aproape 14.000 şi-au suspendat activitatea şi aproximativ 25.000 de firme au fost dizolvate.

Conform informaţiilor furnizate de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în primele două luni, numărul suspendărilor, dizolvărilor, radierilor, insolvenţelor, inclusiv în rândul societăţilor cu participare străină la capital au fost mai mari decât cele din perioada similară a anului trecut. Astfel, în primele două luni au crescut cu 66,52% numărul suspendărilor (4.108 suspendări, comparativ cu 2467 în perioada 1 ianuarie 2017 – 28 februarie 2017). În plus, în primele două luni ale acestui an a crescut cu 74,21% numărul dizolvărilor (6.397 dizolvări, comparativ cu 3.672 în perioada similară din 2017. Numărul insolvenţelor a crescut cu 28,07%, în primele două luni (1.492 insolvenţe, comparativ cu 1.165 în primele două luni din 2017).

Cine profită de lipsa de strategie și viziune a actualului cabinet? Alte țări din Europa, care au înțeles că atragerea de investitori este cheia dezvoltării economice. Foarte mulţi români, şi-au mutat firmele sau le-au deschis în Estonia, ţară care a implementat un sistem digital de business extrem de atractiv şi uşor de folosit. Nici nu au avut nevoie de deplasare, procedura de deschidere a unei firme, putând fi făcută online, în 20 de minute, fără a umbla pe la ghişee. Asta înseamnă că se plătesc taxe, impozite căte guvernul estonian. Vecinii noştri bulgari sunt un alt exemplu de succes. A fost creat un cadru legislativ special pentru investitorii străini. În Bulgaria, există un paradis fiscal: impozitul pe profit este de 10%, impozitul pe dividente e de 5%, iar birocraţia este mai mică decât în România. Se pare că Guvernarea PSD în loc să îi ajute pe antreprenori, mai mult îi incurcă şi le “facilitează” calea spre faliment sau insolvenţă.

Doamnă prim-ministru, având în vedere cele expuse, vă rog să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere şi care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a crea, prin minsterele executivului, un cadru predictibil şi stabil, propice dezvoltării mediului de afaceri din România.» Pentru a lămuri toata aceste aspecte sesizate, senatorul Bulacu a solicitat răspuns scris, mergând după cunoscuta expresie: scripta manent, verba volant.